состоится концертная программа «Мелодией нежной февраль нас пленит…», в которой примут участие лауреаты международных конкурсов Александра Бандуренко, сопрано; Елизавета Малышева, флейта; Анна Комарова, флейта; Юлия Горбаткова, фагот; Илья Измайлов, виолончель; Михаил Кашеутов, гитара; Елизавета Украинская, фортепиано.В концерте прозвучат фрагменты из оперы Беллини «Ромео и Джульетта», сочинения для флейты и гитары соло Баха, Дебюсси, Турины, Кошкина, соната Шуберта для виолончели и фортепиано «Арпеджионе», трио для флейты, фагота и фортепиано Бетховена, пьеса для флейты и фортепиано «Чёрный дрозд» Мессиана, ансамбль для виолончели и гитары Беллафронте.Вход свободныйв программе «Волшебные гармонии» прозвучат переложения и авторские сочинения Гайдна, Сметаны и Пиговата для арфы, а также Три мелодии для сопрано и фортепиано французского композитора Мессиана, 110-летие со дня рождения которого отмечается в 2018 году.Исполнители – лауреаты международных конкурсов Анна Викулина, сопрано; Александра Ржавцева, арфа; партия фортепиано - Елизавета Украинская.Вход свободныйна концерт, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества «Какой же праздник без баяна».В исполнении лауреатов престижных международных конкурсов Артура Адршина, Аркадия Шкворова, Владимира Ступникова прозвучат произведения для баяна соло и ансамбля баянов: известные сочинения композиторов-классиков Скарлатти и Моцарта, романтические и оригинальные пьесы Вьерна и Макконена, фантазии на мотивы русских народных песен Шалаева и Золотарёва.Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров)состоится вечер камерной музыки «Меж двух миров – меж двух столетий».В концертной программе прозвучат контрастные сочинения для скрипки, виолончели и фортепиано композиторов, в чьём творчестве нашли отражение не только тенденции XX века, но и черты минувшего, XIX столетия: изысканная и утончённая Соната для скрипки и виолончели Равеля, задумчивая и серьёзная Соната для скрипки и фортепиано № 1 Прокофьева, шлягеры классической музыки - пьесы «Радость любви» и «Муки любви» Крейслера.Исполнители – лауреаты международных конкурсов Софья Лоос, скрипка; Анастасия Фаррахова, скрипка, Дарья Попова, виолончель; партия фортепиано – Валентин Дмитриев.Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров)в программе «Шедевры романтизма» прозвучат произведения для виолончели и фортепиано.Лауреаты международных конкурсов Глеб Степанов (виолончель) и Галина Ефимова (фортепиано) исполнят лучшие сочинения для данного ансамбля инструментов трёх разноликих композиторов-романтиков: сонаты Шуберта и Брамса, а также пьесы Чайковского.Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров)