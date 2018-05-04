04.05.2018, 15:04
Проект "Воспоминания ветра" пройдёт в ММДМ
17 мая 2018 года в Театральном зале Московского Международного Дома Музыки состоится третья часть проекта "Воспоминания ветра".
Проект перкуссионистов, братьев Александра и Юрия Компанейцев – продолжение известного шоу, с успехом прошедшего в Доме музыки в мае 2016 и 2017 гг. Ключевая идея проекта – синтез разных музыкальных стилей: от академической классики до new wave, fusion и этноджаза. Перкуссионисты исполнят музыку разных эпох и стилей: программа концерта объединила сочинения Ф. Шопена, Э. Сежурне, А. Юяма, Дж. Хисаиши, К. Абе, Н. Живковича, а также авторские произведения самих Александра и Юрия Компанейцев.
Выступление музыкантов будет сопровождаться видеорядом с картинами Владимира Куща – одного из самых популярных художников Америки. Он официально признан основателем нового стиля в искусстве – метафорического реализма. Его работы пользуются большой популярностью в Японии, Китае и Южной Корее. Многие картины Куща находятся в частных собраниях коллекционеров искусства, политических деятелей и знаменитостей. Ещё одна составляющая концерта – художественный текст, написанный специально для этого проекта писателем Олегом Кущём. В роли чтеца на концерте 17 мая выступит заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Чонишвили.
Начало - в 19.00.
"Воспоминания ветра". Часть третья
Александр КОМПАНЕЕЦ, маримба/ударные
Юрий КОМПАНЕЕЦ, вибрафон
Кирилл СОЛДАТОВ, труба
Ростислав ШАРАЕВСКИЙ, ударные
Арсений ГУРЬЯНОВ, ударные
Евгений ЛЕБЕДЕВ, клавишные
Сергей ЧОНИШВИЛИ, художественное слово
В сопровождении работ художника Владимира Куща
Проект перкуссионистов, братьев Александра и Юрия Компанейцев – продолжение известного шоу, с успехом прошедшего в Доме музыки в мае 2016 и 2017 гг. Ключевая идея проекта – синтез разных музыкальных стилей: от академической классики до new wave, fusion и этноджаза. Перкуссионисты исполнят музыку разных эпох и стилей: программа концерта объединила сочинения Ф. Шопена, Э. Сежурне, А. Юяма, Дж. Хисаиши, К. Абе, Н. Живковича, а также авторские произведения самих Александра и Юрия Компанейцев.
Выступление музыкантов будет сопровождаться видеорядом с картинами Владимира Куща – одного из самых популярных художников Америки. Он официально признан основателем нового стиля в искусстве – метафорического реализма. Его работы пользуются большой популярностью в Японии, Китае и Южной Корее. Многие картины Куща находятся в частных собраниях коллекционеров искусства, политических деятелей и знаменитостей. Ещё одна составляющая концерта – художественный текст, написанный специально для этого проекта писателем Олегом Кущём. В роли чтеца на концерте 17 мая выступит заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Чонишвили.
Начало - в 19.00.
"Воспоминания ветра". Часть третья
Александр КОМПАНЕЕЦ, маримба/ударные
Юрий КОМПАНЕЕЦ, вибрафон
Кирилл СОЛДАТОВ, труба
Ростислав ШАРАЕВСКИЙ, ударные
Арсений ГУРЬЯНОВ, ударные
Евгений ЛЕБЕДЕВ, клавишные
Сергей ЧОНИШВИЛИ, художественное слово
В сопровождении работ художника Владимира Куща
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии