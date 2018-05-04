Проект "Воспоминания ветра" пройдёт в ММДМ

17 мая 2018 года в Театральном зале Московского Международного Дома Музыки состоится третья часть проекта "Воспоминания ветра".



Проект перкуссионистов, братьев Александра и Юрия Компанейцев – продолжение известного шоу, с успехом прошедшего в Доме музыки в мае 2016 и 2017 гг. Ключевая идея проекта – синтез разных музыкальных стилей: от академической классики до new wave, fusion и этноджаза. Перкуссионисты исполнят музыку разных эпох и стилей: программа концерта объединила сочинения Ф. Шопена, Э. Сежурне, А. Юяма, Дж. Хисаиши, К. Абе, Н. Живковича, а также авторские произведения самих Александра и Юрия Компанейцев.



Выступление музыкантов будет сопровождаться видеорядом с картинами Владимира Куща – одного из самых популярных художников Америки. Он официально признан основателем нового стиля в искусстве – метафорического реализма. Его работы пользуются большой популярностью в Японии, Китае и Южной Корее. Многие картины Куща находятся в частных собраниях коллекционеров искусства, политических деятелей и знаменитостей. Ещё одна составляющая концерта – художественный текст, написанный специально для этого проекта писателем Олегом Кущём. В роли чтеца на концерте 17 мая выступит заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Чонишвили.



Начало - в 19.00.





"Воспоминания ветра". Часть третья



Александр КОМПАНЕЕЦ, маримба/ударные



Юрий КОМПАНЕЕЦ, вибрафон



Кирилл СОЛДАТОВ, труба



Ростислав ШАРАЕВСКИЙ, ударные



Арсений ГУРЬЯНОВ, ударные



Евгений ЛЕБЕДЕВ, клавишные



Сергей ЧОНИШВИЛИ, художественное слово



В сопровождении работ художника Владимира Куща

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