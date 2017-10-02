Проекты студенческой филармонии прозвучат в Петербурге
02.10.2017, 17:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проекты студенческой филармонии прозвучат в Санкт-Петербурге.
3 октября (вторник, 15:00) состоится концерт, посвящённый Дню учителя, в Администрации Фрунзенского района с участием студентов Санкт-Петербургской консерватории.
Лауреаты международных конкурсов Константин Андреев (саксофон) и Алла Белова (фортепиано) исполнят Маленький чардаш испанского композитора Педро Иттюральда и фрагменты из Маленькой латинской сюиты французского автора Жерома Ноле.
Вход по пригласительным.
4 октября (среда, 12:30) в Конференц-зале Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга пройдёт концерт, приуроченный Дню пожилого человека.
Прозвучат вокальные сочинения отечественных и зарубежных композиторов, сочинения для квинтета деревянно-духовых инструментов и развёрнутые пьесы для аккордеона.
Вход по пригласительным.
4 октября (среда, 19:30) во Фрейленском корпусе на Елагином острове в концерте «Seasons forever» прозвучат «Времена года» трёх композиторов: фрагменты из концертов Вивальди (в переложении для скрипки и фортепиано), фортепианные пьесы Чайковского и танго Пьяццоллы (в переложении для фортепианного трио). Исполнители – лауреаты международных конкурсов Ильвина Габриелян, скрипка, Богдан Власов, виолончель, Арина Арушанян, фортепиано.
Вход по билетам (действуют льготы для студентов и пенсионеров).
5 октября (четверг, 17:00) в Конференц-зале Государственно библиотеки для слепых и слабовидящих состоится концертная программа «Гобойные школы Санкт-Петербургской консерватории».
В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов, студенты классов профессора А. Н. Трушкова и старшего преподавателя П. А. Терентьева.
В программе сочинения для гобоя соло и в дуэте с фортепиано композиторов XVIII – XX веков: Телемана, Моцарта, Шумана, Хиндемита, Бриттена.
Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Елена Серова.
Вход свободный.
7 октября (суббота, 17:00) в Конференц-зале Академии художеств будет звучать рояль.
В программе «Летящий на одном крыле» лауреат международных конкурсов Илья Домнин исполнит фортепианные сочинения Моцарта, Шопена и Прокофьева.
Вход по билетам (действуют льготы для студентов и пенсионеров).
11 октября (среда, 18:00) в библиотеке «Старая Коломна» состоится вечер камерной музыки «Звучала музыка во мне…».
В исполнении лауреатов международных конкурсов Ильвина Габриелян, Богдана Власова, Арины Арушанян прозвучат оригинальные сочинения для фортепианного трио, а также переложения для скрипки, виолончели и фортепиано Вивальди, Брамса, Чайковского, Шостаковича и Хачатуряна.
Вход свободный.
18 октября (среда, 19:30) во Фрейленском корпусе на Елагином острове в программе «Отражения» прозвучат произведения для флейты и фортепиано Баха и Бозза, а также вокальные циклы, пьесы для флейты и фортепианные опусы молодого композитора Татьяны Жак – ученицы мэтра Санкт-Петербургской композиторской школы С.М. Слонимского.
У слушателей будет возможность общения с Т. Жак и исполнителями об их творчестве и интерпретации исполняемых произведений.
Вход по билетам (действуют льготы для студентов и пенсионеров).
20 октября (пятница, 18:00) в Белом зале Музея Политической истории России состоится концерт «Волшебные созвучия».
В программе вечера яркие и неординарные переложения арабесок Дебюсси и танго Пьяццоллы для флейты и маримбы, а также квинтеты для деревянно-духовых инструментов Камбини и Мийо.
Исполнители – лауреаты международных конкурсов Елизавета Малышева, флейта, Борис Никонов, маримба; Квинтет деревянно-духовых инструментов Елизавета Иванова, флейта, Диана Даниелян, гобой, Лев Журавский, кларнет, Юлия Шекмар, фагот, Георгий Прибылов, валторна.
Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров).
27 октября (пятница, 18:00) в Концертном зале Российской национальной библиотеки прозвучит музыка для скрипки и фортепиано.
В программе «Волшебница скрипка, люблю голос твой» лауреаты международных конкурсов Леони Баранов, скрипка и Андрей Телков, фортепиано исполнят сочинения Брамса, Чайковского и Р. Штрауса.
Вход свободный.
3 октября (вторник, 15:00) состоится концерт, посвящённый Дню учителя, в Администрации Фрунзенского района с участием студентов Санкт-Петербургской консерватории.
Лауреаты международных конкурсов Константин Андреев (саксофон) и Алла Белова (фортепиано) исполнят Маленький чардаш испанского композитора Педро Иттюральда и фрагменты из Маленькой латинской сюиты французского автора Жерома Ноле.
Вход по пригласительным.
4 октября (среда, 12:30) в Конференц-зале Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга пройдёт концерт, приуроченный Дню пожилого человека.
Прозвучат вокальные сочинения отечественных и зарубежных композиторов, сочинения для квинтета деревянно-духовых инструментов и развёрнутые пьесы для аккордеона.
Вход по пригласительным.
4 октября (среда, 19:30) во Фрейленском корпусе на Елагином острове в концерте «Seasons forever» прозвучат «Времена года» трёх композиторов: фрагменты из концертов Вивальди (в переложении для скрипки и фортепиано), фортепианные пьесы Чайковского и танго Пьяццоллы (в переложении для фортепианного трио). Исполнители – лауреаты международных конкурсов Ильвина Габриелян, скрипка, Богдан Власов, виолончель, Арина Арушанян, фортепиано.
Вход по билетам (действуют льготы для студентов и пенсионеров).
5 октября (четверг, 17:00) в Конференц-зале Государственно библиотеки для слепых и слабовидящих состоится концертная программа «Гобойные школы Санкт-Петербургской консерватории».
В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов, студенты классов профессора А. Н. Трушкова и старшего преподавателя П. А. Терентьева.
В программе сочинения для гобоя соло и в дуэте с фортепиано композиторов XVIII – XX веков: Телемана, Моцарта, Шумана, Хиндемита, Бриттена.
Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Елена Серова.
Вход свободный.
7 октября (суббота, 17:00) в Конференц-зале Академии художеств будет звучать рояль.
В программе «Летящий на одном крыле» лауреат международных конкурсов Илья Домнин исполнит фортепианные сочинения Моцарта, Шопена и Прокофьева.
Вход по билетам (действуют льготы для студентов и пенсионеров).
11 октября (среда, 18:00) в библиотеке «Старая Коломна» состоится вечер камерной музыки «Звучала музыка во мне…».
В исполнении лауреатов международных конкурсов Ильвина Габриелян, Богдана Власова, Арины Арушанян прозвучат оригинальные сочинения для фортепианного трио, а также переложения для скрипки, виолончели и фортепиано Вивальди, Брамса, Чайковского, Шостаковича и Хачатуряна.
Вход свободный.
18 октября (среда, 19:30) во Фрейленском корпусе на Елагином острове в программе «Отражения» прозвучат произведения для флейты и фортепиано Баха и Бозза, а также вокальные циклы, пьесы для флейты и фортепианные опусы молодого композитора Татьяны Жак – ученицы мэтра Санкт-Петербургской композиторской школы С.М. Слонимского.
У слушателей будет возможность общения с Т. Жак и исполнителями об их творчестве и интерпретации исполняемых произведений.
Вход по билетам (действуют льготы для студентов и пенсионеров).
20 октября (пятница, 18:00) в Белом зале Музея Политической истории России состоится концерт «Волшебные созвучия».
В программе вечера яркие и неординарные переложения арабесок Дебюсси и танго Пьяццоллы для флейты и маримбы, а также квинтеты для деревянно-духовых инструментов Камбини и Мийо.
Исполнители – лауреаты международных конкурсов Елизавета Малышева, флейта, Борис Никонов, маримба; Квинтет деревянно-духовых инструментов Елизавета Иванова, флейта, Диана Даниелян, гобой, Лев Журавский, кларнет, Юлия Шекмар, фагот, Георгий Прибылов, валторна.
Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров).
27 октября (пятница, 18:00) в Концертном зале Российской национальной библиотеки прозвучит музыка для скрипки и фортепиано.
В программе «Волшебница скрипка, люблю голос твой» лауреаты международных конкурсов Леони Баранов, скрипка и Андрей Телков, фортепиано исполнят сочинения Брамса, Чайковского и Р. Штрауса.
Вход свободный.
Источник: СПГК