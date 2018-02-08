Программа "Маленькие большие шедевры: музыка российского кино" прозвучит в Яани Кирик 2 марта
08.02.2018, 12:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 марта в концертном зале Яани Кирик в рамках цикла «Синематографъ. Погружение в эпоху немого кино» известный российский пианист Алексей Гориболь представит свою программу «Маленькие большие шедевры: музыка российского кино». В ней он представит роль солирующего рояля в музыке российского кинематографа. Программа вечера объединила саундтреки из любимых отечественных кинолент, которые предстанут как шедевры камерной музыки в филармоническом формате. Вы услышите музыку Исаака Шварца и Андрея Петрова, Микаэла Таривердиева и Леонида Десятникова в сопровождении фрагментов из фильмов. В концерте принимает участие Лауреат международных конкурсов Павел Коновалов (фортепиано). Комментарии к программе - Алексей Гориболь.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК» (ул. Декабристов, д 54 А)
«ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ КИНО»
2 марта 2017 года
Начало в 19 часов
«МАЛЕНЬКИЕ БОЛЬШИЕ ШЕДЕВРЫ. МУЗЫКА РОССИЙСКОГО КИНО»
Алексей ГОРИБОЛЬ (фортепиано)
«Работа музыканта в кино расширяет палитру возможностей», – считает Алексей Гориболь. С этим наверняка согласились бы все композиторы, когда-либо писавшие для кинематографа. Одним из пионеров киномузыки был Дмитрий Шостакович: советский классик застал и эру «великого немого», поработав тапёром, и стал одним из первых, кто создавал к фильмам оригинальные полноценные партитуры, руководствуясь драматургией и содержанием картины. Ни для кого не секрет, что музыка в фильме – одна из важнейших составляющих. Она способна усиливать эмоции, подчёркивать настроение, подсказывать отношение к персонажу или ситуации, а порой не просто иллюстрировать изображение, но и обогащать и углублять его. Недаром киномузыка Исаака Шварца, Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова, Вениамина Баснера, Леонида Десятникова и многих других замечательных композиторов так популярна и горячо любима в нашей стране, и она по праву заняла почётное место в истории российской культуры наравне с высокими образцами академической классики.
Пианист, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Алексей Гориболь - автор оригинальных художественных проектов, объединяющих классическую музыку с театром, кино и балетом. Концертные программы последних лет, которые являются своего рода музыкальными спектаклями — «Избранник юности», «Счастье моё...», «Еврейский мир», «Эскизы к «Закату», «Молот и серп», «Дни Бриттена в России», «Авангард Микаэла Таривердиева», «Детская», «Дар», «Художники и властители», «Кабаретные песни» - вызывали неизменный интерес у публики и музыкальной критики. С 1989 года является инициатором и музыкальным руководителем многих проектов, связанных с творчеством выдающегося российского композитора Леонида Десятникова. Cовместно с петербургским институтом ПРО АРТЕ представил масштабный цикл концертных программ «Консонансы ХХ века», представив премьеры специально написанных сочинений композиторов Павла Карманова, Алексея Айги, Игоря Вдовина, Юрия Красавина, Владимира Раннева. Концертирует в главных филармонических залах России, европейских странах и США, записывается на радио, выпустил 15 компакт-дисков, принимает участие в крупнейших российских и международных музыкальных и кино-фестивалях. Является музыкальным руководителем заметных российских фильмов последнего десятилетия: «Дневник его жены» (режиссёр Алексей Учитель), «Москва» (режиссёр Александр Зельдович, Гран-при IV международного биеннале кино- и медиа- музыки в Бонне) и «Нет смерти для меня» (режиссёр Рената Литвинова). В разные годы Алексей Гориболь сотрудничал с Большим театром России, Мариинским театром, Александринским театром, Пермским театром оперы и балета, Театром Наций, Театром «Мастерская Петра Фоменко», Институтом имени Гёте, Британским советом, «Фондом Микаэла Таривердиева», «Фондом Дианы Вишневой» и Модным домом «Татьяна Парфенова».В 2009-2010 годах подготовил и провёл 30 телевизионных программ в рамках цикла Пятого канала «Ночь на Пятом» («Ночь. Звук. Гориболь») С 2004 по 2007 и в 2017 гг. руководил Фестивалем искусств в Костомукше (Карелия). С 2008 года один из организаторов и руководителей Левитановского фестиваля в Плёсе. Автор и художественный руководитель Российско-Финского музыкально-поэтического фестиваля «В сторону Выборга».
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК» (ул. Декабристов, д 54 А)
«ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ КИНО»
2 марта 2017 года
Начало в 19 часов
«МАЛЕНЬКИЕ БОЛЬШИЕ ШЕДЕВРЫ. МУЗЫКА РОССИЙСКОГО КИНО»
Алексей ГОРИБОЛЬ (фортепиано)
«Работа музыканта в кино расширяет палитру возможностей», – считает Алексей Гориболь. С этим наверняка согласились бы все композиторы, когда-либо писавшие для кинематографа. Одним из пионеров киномузыки был Дмитрий Шостакович: советский классик застал и эру «великого немого», поработав тапёром, и стал одним из первых, кто создавал к фильмам оригинальные полноценные партитуры, руководствуясь драматургией и содержанием картины. Ни для кого не секрет, что музыка в фильме – одна из важнейших составляющих. Она способна усиливать эмоции, подчёркивать настроение, подсказывать отношение к персонажу или ситуации, а порой не просто иллюстрировать изображение, но и обогащать и углублять его. Недаром киномузыка Исаака Шварца, Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова, Вениамина Баснера, Леонида Десятникова и многих других замечательных композиторов так популярна и горячо любима в нашей стране, и она по праву заняла почётное место в истории российской культуры наравне с высокими образцами академической классики.
Пианист, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Алексей Гориболь - автор оригинальных художественных проектов, объединяющих классическую музыку с театром, кино и балетом. Концертные программы последних лет, которые являются своего рода музыкальными спектаклями — «Избранник юности», «Счастье моё...», «Еврейский мир», «Эскизы к «Закату», «Молот и серп», «Дни Бриттена в России», «Авангард Микаэла Таривердиева», «Детская», «Дар», «Художники и властители», «Кабаретные песни» - вызывали неизменный интерес у публики и музыкальной критики. С 1989 года является инициатором и музыкальным руководителем многих проектов, связанных с творчеством выдающегося российского композитора Леонида Десятникова. Cовместно с петербургским институтом ПРО АРТЕ представил масштабный цикл концертных программ «Консонансы ХХ века», представив премьеры специально написанных сочинений композиторов Павла Карманова, Алексея Айги, Игоря Вдовина, Юрия Красавина, Владимира Раннева. Концертирует в главных филармонических залах России, европейских странах и США, записывается на радио, выпустил 15 компакт-дисков, принимает участие в крупнейших российских и международных музыкальных и кино-фестивалях. Является музыкальным руководителем заметных российских фильмов последнего десятилетия: «Дневник его жены» (режиссёр Алексей Учитель), «Москва» (режиссёр Александр Зельдович, Гран-при IV международного биеннале кино- и медиа- музыки в Бонне) и «Нет смерти для меня» (режиссёр Рената Литвинова). В разные годы Алексей Гориболь сотрудничал с Большим театром России, Мариинским театром, Александринским театром, Пермским театром оперы и балета, Театром Наций, Театром «Мастерская Петра Фоменко», Институтом имени Гёте, Британским советом, «Фондом Микаэла Таривердиева», «Фондом Дианы Вишневой» и Модным домом «Татьяна Парфенова».В 2009-2010 годах подготовил и провёл 30 телевизионных программ в рамках цикла Пятого канала «Ночь на Пятом» («Ночь. Звук. Гориболь») С 2004 по 2007 и в 2017 гг. руководил Фестивалем искусств в Костомукше (Карелия). С 2008 года один из организаторов и руководителей Левитановского фестиваля в Плёсе. Автор и художественный руководитель Российско-Финского музыкально-поэтического фестиваля «В сторону Выборга».
Источник: Яани Кирик