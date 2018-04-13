13.04.2018, 12:34
Программа Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре откроется выступлением Вадима Репина
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 апреля состоится первый из трёх концертов V Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре. На сцену Самарской филармонии выйдет художественный руководитель форума Вадим Репин.
14 апреля откроется программа V Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре. Увертюра к опере «Розамунда» и Симфония №8 Шуберта, а также Концерт для скрипки с оркестром Чайковского прозвучат в Самарской государственной филармонии в исполнении Самарского академического симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова, солист – Вадим Репин.
Также фестиваль представит в городе программу камерной музыки в исполнении Вадима Репина, Александра Бузлова и Константина Лифшица (15 апреля) и концерт юных музыкантов-участников программы Транссибирский TONALi–тур (20 апреля).
Первый концерт в Самаре в истории Транссибирского Арт-Фестиваля состоялся в 2017-м году: сочинения Мендельсона, Бруха и Равеля прозвучали тогда в исполнении Вадима Репина и Самарского академического симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова.
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остаётся Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и Губернатора Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг».
14 апреля откроется программа V Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре. Увертюра к опере «Розамунда» и Симфония №8 Шуберта, а также Концерт для скрипки с оркестром Чайковского прозвучат в Самарской государственной филармонии в исполнении Самарского академического симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова, солист – Вадим Репин.
Также фестиваль представит в городе программу камерной музыки в исполнении Вадима Репина, Александра Бузлова и Константина Лифшица (15 апреля) и концерт юных музыкантов-участников программы Транссибирский TONALi–тур (20 апреля).
Первый концерт в Самаре в истории Транссибирского Арт-Фестиваля состоялся в 2017-м году: сочинения Мендельсона, Бруха и Равеля прозвучали тогда в исполнении Вадима Репина и Самарского академического симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова.
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остаётся Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и Губернатора Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг».
Источник: Ореанда