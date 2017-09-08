Произведения С. М. Слонимского прозвучат на открытии нового сезона Петербургской консерватории
08.09.2017, 20:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 сентября 2017 года в Концертном зале Санкт-Петербургской консерватории состоится открытие нового сезона, посвящённого 155-летию старейшего музыкального вуза России.
Юбилейный вечер приурочен к 85-летию со дня рождения патриарха петербургской композиторской школы – народного артиста России, профессора Сергея Михайловича Слонимского.
В концертной программе прозвучат яркие и разнообразные сочинения композитора, созданные на разных этапах творческого пути: вокальные циклы и миниатюры на стихи отечественных и зарубежных поэтов, сочинения для инструментальных ансамблей и для рояля соло.
Кульминационной точкой музыкального вечера станет исполнение маэстро Слонимским собственных фортепианных сочинений и оригинальных импровизаций на темы, заданные публикой. В концерте примут участие преподаватели, студенты и выпускники Консерватории. Вход свободный.
Юбилейный вечер приурочен к 85-летию со дня рождения патриарха петербургской композиторской школы – народного артиста России, профессора Сергея Михайловича Слонимского.
В концертной программе прозвучат яркие и разнообразные сочинения композитора, созданные на разных этапах творческого пути: вокальные циклы и миниатюры на стихи отечественных и зарубежных поэтов, сочинения для инструментальных ансамблей и для рояля соло.
Кульминационной точкой музыкального вечера станет исполнение маэстро Слонимским собственных фортепианных сочинений и оригинальных импровизаций на темы, заданные публикой. В концерте примут участие преподаватели, студенты и выпускники Консерватории. Вход свободный.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория