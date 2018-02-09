ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новое потомство вывели пингвины Гумбольдта (перуанские пингвины) в Московском зоопарке. Это редкий вид птиц, находящийся под угрозой вымирания. Четыре птенца вылупились чуть больше месяца назад, первый появился на свет 1 января, два пингвиненка — 3 января, еще один — 5 января. Большую часть времени детеныши проводят в гнезде, расположенном в одной из пещер теплого вольера в «Доме птиц» на старой территории зоосада. Но уже через месяц они научатся плавать и будут чаще появляться в вольере вместе с родителями.

Пока пингвинята покрыты пухом, который защищает их от переохлаждения. Через месяц у них вырастет серое, отличное от окраса взрослых особей оперение. У взрослых пингвинов Гумбольдта голову и спину покрывают черные перья, а белый живот украшает темное широкое кольцо. На голове у них также есть белая полоса, основание клюва — розовое. Высота птиц достигает 70 сантиметров, вес — пяти килограммов. В неволе пингвины Гумбольдта живут более 30 лет. В основном они питаются рыбой — салакой.

Сейчас малышей кормят родители. Самостоятельно брать рыбу из рук киперов (работников зоосада) они начнут примерно через полгода.

«Перевести птенцов на самостоятельное кормление — задача не из легких. Нашим зоологам предстоит долгая работа, чтобы молодые пингвины научились брать еду у них из рук. Пока о них заботятся родители, причем в процессе кормления и воспитания, равно как и высиживания яиц, участвуют и самец, и самка. Пингвины — одни из самых заботливых родителей в животном мире», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

С наступлением холодов пингвины Гумбольдта переехали в теплое помещение в павильоне «Дом птиц». В течение месяца птицы высиживали яйца, и к 5 января у них вылупились четыре детеныша. Это уже не первое потомство, которое появляется в зоопарке у пингвинов Гумбольдта, внесенных в Международную Красную книгу. Стая этих птиц в зоосаде теперь насчитывает 20 особей.

Пингвины Гумбольдта обитают на западном скалистом побережье Южной Америки и соседних островах, в зоне влияния холодного Перуанского течения. По своей природе они моногамны, мировая популяция насчитывает около 12 тысяч пар.

В столичном зоопарке этот вид птиц впервые появился более 20 лет назад. Перуанские пингвины предпочитают холодную воду и теплый воздух, поэтому в их вольере создана специальная система кондиционирования и циркуляции воздуха.