ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин направил приветственное слово организаторам, участникам и гостям V Международного фестиваля искусств «Транссибирский Арт-Фестиваль».



В тексте сообщения, в частности, говорится:

"Этот интересный, перспективный проект ярко стартовал пять лет назад, и во многом благодаря таланту и энергии известного российского скрипача Вадима Репина – объединил под своей эгидой мощные творческие силы страны и мира.

За прошедшие годы форум стал одним из самых заметных и ожидаемых событий в сфере культуры, завоевал высокое международное признание. И конечно, особо отмечу важную просветительскую, благотворительную миссию фестиваля, его обширную концертную программу, в которой принимают участие и прославленные «звёзды», и начинающие музыканты, а также лучшие представители оперного и балетного искусства.

Уверен, что и нынешний, V «Транссибирский Арт-Фестиваль» пройдёт в атмосфере созидания, искренней дружбы и взаимопонимания. Надолго запомнится гостям и участникам".