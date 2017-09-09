Путин и Собянин поздравили москвичей с юбилеем города
09.09.2017, 18:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в торжественном открытии празднования 870-летия Москвы. Президент России поздравил горожан и гостей столицы с праздником и отметил, что Москва — динамичный, новаторский и устремленный в будущее город.
«Сегодня это один из самых современных мегаполисов мира. Он открыт для реализации новых неординарных идей для инвестиций в передовые научные разработки и смелые бизнес-проекты, для инициатив в сфере культуры и организации городского пространства», — сказал Владимир Путин.
Он также добавил, что сейчас в столице идёт масштабная реконструкция, которая направлена на повышение комфорта и качества жизни москвичей. «Энергетика обновления Москвы, её инфраструктурные и социальные проекты имеют огромное значение для всей нашей страны. Столица всегда в авангарде, умеет достигать самых амбициозных целей», — подчеркнул глава государства.
В свою очередь Сергей Собянин поздравил с Днём города ветеранов, учащихся, работников предприятий и всех, кто трудится для развития столицы. «Я не могу не сказать слова благодарности работникам городского хозяйства, строителям, транспортникам, коммунальщикам, работникам здравоохранения и образования, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города, закладывают его будущее. Спасибо вам за вашу каждодневную работу», — сказал Мэр Москвы.
Он поблагодарил Владимира Путина и Правительство России за помощь в реализации крупнейших в мире инфраструктурных проектов и подчеркнул, что город будет развиваться дальше. «Москва активно строится, развивается. Тем не менее у нас много проблем и задач, но я уверен, у нас есть потенциал, у нас есть талантливые трудолюбивые люди — москвичи. Мы справимся со всеми проблемами», — заключил Сергей Собянин.
Ожидается, что в праздновании Дня города 9 и 10 сентября примут участие около 10 миллионов человек. Всего в Москве пройдёт 427 крупных праздничных мероприятий более чем на 300 общегородских, окружных и районных площадках
«Сегодня это один из самых современных мегаполисов мира. Он открыт для реализации новых неординарных идей для инвестиций в передовые научные разработки и смелые бизнес-проекты, для инициатив в сфере культуры и организации городского пространства», — сказал Владимир Путин.
Он также добавил, что сейчас в столице идёт масштабная реконструкция, которая направлена на повышение комфорта и качества жизни москвичей. «Энергетика обновления Москвы, её инфраструктурные и социальные проекты имеют огромное значение для всей нашей страны. Столица всегда в авангарде, умеет достигать самых амбициозных целей», — подчеркнул глава государства.
В свою очередь Сергей Собянин поздравил с Днём города ветеранов, учащихся, работников предприятий и всех, кто трудится для развития столицы. «Я не могу не сказать слова благодарности работникам городского хозяйства, строителям, транспортникам, коммунальщикам, работникам здравоохранения и образования, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города, закладывают его будущее. Спасибо вам за вашу каждодневную работу», — сказал Мэр Москвы.
Он поблагодарил Владимира Путина и Правительство России за помощь в реализации крупнейших в мире инфраструктурных проектов и подчеркнул, что город будет развиваться дальше. «Москва активно строится, развивается. Тем не менее у нас много проблем и задач, но я уверен, у нас есть потенциал, у нас есть талантливые трудолюбивые люди — москвичи. Мы справимся со всеми проблемами», — заключил Сергей Собянин.
Ожидается, что в праздновании Дня города 9 и 10 сентября примут участие около 10 миллионов человек. Всего в Москве пройдёт 427 крупных праздничных мероприятий более чем на 300 общегородских, окружных и районных площадках
Источник: Мэрия Москвы