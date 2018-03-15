15.03.2018, 21:10
Путин обратил внимание на важность создания центров профподготовки для людей с ОВЗ
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность создания центров профессиональной подготовки для людей с ограниченными возможностями в России. Об этом глава государства заявил на встрече с финалистами и победителями проектов форума «Россия - страна возможностей».
«Что касается специализированных центров, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью, должен сказать, что это везде имеет значение, не только в данной сфере», - цитируют Путина СМИ.
«Та сфера деятельности, о которой вы сказали, не исключение, давайте это сделаем», - сказал глава государства, отвечая на просьбу победительницы конкурса «Амбилимпикс» Алевтины Пряничниковой дать возможность организовать центры профессиональной подготовки национальной команды к международным соревнованиям в 2020 году.
«Что касается специализированных центров, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью, должен сказать, что это везде имеет значение, не только в данной сфере», - цитируют Путина СМИ.
«Та сфера деятельности, о которой вы сказали, не исключение, давайте это сделаем», - сказал глава государства, отвечая на просьбу победительницы конкурса «Амбилимпикс» Алевтины Пряничниковой дать возможность организовать центры профессиональной подготовки национальной команды к международным соревнованиям в 2020 году.
Источник: Единая Россия