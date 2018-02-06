Путин поручил разработать концепцию закона "О культуре" до 15 марта
06.02.2018, 14:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 марта разработать концепцию закона "О культуре", а также до 15 августа учредить международный конкурс имени С.В. Рахманинова. Это следует из перечня поручений по итогам заседания Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 21 декабря 2017 года.
"Администрации Президента Российской Федерации совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству разработать и представить концепции проектов федеральных законов "О культуре" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона "О культуре". Срок - 15 марта 2018 года", - говорится в документе.
Также нa основе указанных концепций необходимо обеспечить разработку проектов федеральных законов до 1 июля. Кроме того, до 15 марта необходимо представить проект закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также предложения об уточнении порядка присвоения почётных званий творческим работникам и деятелям культуры и искусства.
До 15 марта администрации также поручено предусмотреть проведение в текущем году заседания Государственного Совета или его президиума по вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с представителями кинематографического сообщества и представить предложения, касающиеся внедрения новых механизмов финансовой поддержки отечественной кинематографии, в том числе за счёт средств внебюджетных источников, в целях развития региональных продюсерских центров и проката национальных фильмов", - подчёркивается в документе.
До 15 августа Правительству РФ также поручено учредить международный конкурс имени С.В. Рахманинова, который будет проводиться среди дирижёров, пианистов и композиторов, и предусмотреть ежегодное выделение с 2018 года бюджетных ассигнований в размере 700 млн рублей нa создание театральных детских постановок.
"Администрации Президента Российской Федерации совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству разработать и представить концепции проектов федеральных законов "О культуре" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона "О культуре". Срок - 15 марта 2018 года", - говорится в документе.
Также нa основе указанных концепций необходимо обеспечить разработку проектов федеральных законов до 1 июля. Кроме того, до 15 марта необходимо представить проект закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также предложения об уточнении порядка присвоения почётных званий творческим работникам и деятелям культуры и искусства.
До 15 марта администрации также поручено предусмотреть проведение в текущем году заседания Государственного Совета или его президиума по вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с представителями кинематографического сообщества и представить предложения, касающиеся внедрения новых механизмов финансовой поддержки отечественной кинематографии, в том числе за счёт средств внебюджетных источников, в целях развития региональных продюсерских центров и проката национальных фильмов", - подчёркивается в документе.
До 15 августа Правительству РФ также поручено учредить международный конкурс имени С.В. Рахманинова, который будет проводиться среди дирижёров, пианистов и композиторов, и предусмотреть ежегодное выделение с 2018 года бюджетных ассигнований в размере 700 млн рублей нa создание театральных детских постановок.
Источник: Единая Россия