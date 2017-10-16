Путин поздравил Дмитрия Хворостовского с юбилеем
16.10.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения оперного певца и народного артиста России Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Яркое и щедрое дарование, потрясающая работоспособность и безграничное уважение к своим слушателям позволили Вам добиться вершин исполнительского мастерства, снискать славу одного из выдающихся баритонов современности, заслужить признание и любовь ценителей музыкального искусства во всём мире. И конечно, с особой теплотой и самыми добрыми чувствами к Вам относятся на Родине, в России", - говорится в поздравлении.
"Яркое и щедрое дарование, потрясающая работоспособность и безграничное уважение к своим слушателям позволили Вам добиться вершин исполнительского мастерства, снискать славу одного из выдающихся баритонов современности, заслужить признание и любовь ценителей музыкального искусства во всём мире. И конечно, с особой теплотой и самыми добрыми чувствами к Вам относятся на Родине, в России", - говорится в поздравлении.
Источник: Президент России