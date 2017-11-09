ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с Днём рождения.



"Примите искренние поздравления с Днём рождения.

Вас – талантливого композитора, обаятельного и очень доброжелательного человека знают и любят люди разных возрастов и поколений, которым Вы щедро дарите свои песни, тепло души и сердца.

Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. И конечно, самые добрые слова Николаю Николаевичу", - говорится в поздравлении Путина.