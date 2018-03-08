ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником – Международным женским днём.

В тексте поздравления, в частности, говорится:

"От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства.

Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью".

Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею, и умом.

Ещё весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нём.

Не их наряды или профиль римский, –

Нас покоряет женская душа.

И молодость её…

И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, – я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту.

В заключении президент процитировал строчки стихотворения поэта Андрея Дементьева: