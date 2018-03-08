Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
08.03.2018, 11:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником – Международным женским днём.
В тексте поздравления, в частности, говорится:
"От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства.
Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью".
В заключении президент процитировал строчки стихотворения поэта Андрея Дементьева:
- Я знаю, что все женщины прекрасны.
- И красотой своею, и умом.
- Ещё весельем, если в доме праздник.
- И верностью, – когда разлука в нём.
- Не их наряды или профиль римский, –
- Нас покоряет женская душа.
- И молодость её…
- И материнство,
- И седина, когда пора пришла.
- Покуда жив, – я им молиться буду.
- Любовь иным восторгам предпочту.
- Господь явил нам женщину, как чудо,
- Доверив миру эту красоту.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы