ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником – Международным женским днём.

В тексте поздравления, в частности, говорится:

"От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства.

Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью".

 

В заключении президент процитировал строчки стихотворения поэта Андрея Дементьева:
  • Я знаю, что все женщины прекрасны.
  • И красотой своею, и умом.
  • Ещё весельем, если в доме праздник.
  • И верностью, – когда разлука в нём.
  • Не их наряды или профиль римский, –
  • Нас покоряет женская душа.
  • И молодость её…
  • И материнство,
  • И седина, когда пора пришла.
  • Покуда жив, – я им молиться буду.
  • Любовь иным восторгам предпочту.
  • Господь явил нам женщину, как чудо,
  • Доверив миру эту красоту.

 