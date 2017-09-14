ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем легенду советского телевидения Игоря Кириллова.



"Уважаемый Игорь Леонидович! От души поздравляю Вас со знаменательной датой – 85-летним юбилеем. Вы стояли у истоков создания легендарных традиций отечественной дикторской школы, новостного телевещания. Задавали высочайшую планку мастерства и беззаветной преданности профессии", - говорится в поздравлении.