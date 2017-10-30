Путин заявил о двукратном сокращении числа иностранных НКО
30.10.2017, 20:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Количество некоммерческих организаций (НКО), признанных в России иностранными агентами, за последний год сократилось вдвое, что составляет 0,39% от всех российских НКО, заявил Президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас в реестре иностранных агентов почти в два раза меньше таких организаций. Их количество сократилось со 165 до 89. Это всего 0,39% от общего числа НКО, зарегистрированных в Российской Федерации", - сообщил Путин на встрече с членами Совета по правам человека при Президенте РФ.
При этом в 2017 году в реестр НКО-иноагентов внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 году. Этого, по словам Путина, удалось достигнуть благодаря изменению позиции самих некоммерческих организаций.
Он напомнил, что для исключения из реестра надо либо прекратить заниматься политической деятельностью, либо отказаться от получения иностранного финансирования.
"НКО достаточно активно идут именно по второму пути, тем более сейчас созданы благоприятные условия для того, чтобы не искать деньги на стороне за рубежом на политическую деятельность, а получить финансирование в России", - сказал Путин. По словам Президента РФ, за последние пять лет только в рамках президентской грантовой поддержки НКО направлено более 22 млрд рублей, а ежегодный объём финансирования вырос в семь раз.
Путин также выразил уверенность в том, что СПЧ продолжит работать на объединение общества и выступать объективным арбитром при разрешении самых сложных проблем. "Не сомневаюсь, Совет и в дальнейшем будет работать на объединение нашего общества, выступать объективным, мудрым арбитром при разрешении любых, даже самых сложных проблем", - сказал глава государства.
Вместе с тем он выразил надежду, что дата столетия Октябрьской революции в России будет воспринята в российском обществе как символ преодоления раскола, разделившего страну на два лагеря.
Глава государства отметил, что открытие в Москве мемориала в память о жертвах политических репрессий особенно актуально в год столетия революции.
"Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть - с её великими победами и трагическими событиями", - заявил Путин.
"Сейчас в реестре иностранных агентов почти в два раза меньше таких организаций. Их количество сократилось со 165 до 89. Это всего 0,39% от общего числа НКО, зарегистрированных в Российской Федерации", - сообщил Путин на встрече с членами Совета по правам человека при Президенте РФ.
При этом в 2017 году в реестр НКО-иноагентов внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 году. Этого, по словам Путина, удалось достигнуть благодаря изменению позиции самих некоммерческих организаций.
Он напомнил, что для исключения из реестра надо либо прекратить заниматься политической деятельностью, либо отказаться от получения иностранного финансирования.
"НКО достаточно активно идут именно по второму пути, тем более сейчас созданы благоприятные условия для того, чтобы не искать деньги на стороне за рубежом на политическую деятельность, а получить финансирование в России", - сказал Путин. По словам Президента РФ, за последние пять лет только в рамках президентской грантовой поддержки НКО направлено более 22 млрд рублей, а ежегодный объём финансирования вырос в семь раз.
Путин также выразил уверенность в том, что СПЧ продолжит работать на объединение общества и выступать объективным арбитром при разрешении самых сложных проблем. "Не сомневаюсь, Совет и в дальнейшем будет работать на объединение нашего общества, выступать объективным, мудрым арбитром при разрешении любых, даже самых сложных проблем", - сказал глава государства.
Вместе с тем он выразил надежду, что дата столетия Октябрьской революции в России будет воспринята в российском обществе как символ преодоления раскола, разделившего страну на два лагеря.
Глава государства отметил, что открытие в Москве мемориала в память о жертвах политических репрессий особенно актуально в год столетия революции.
"Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть - с её великими победами и трагическими событиями", - заявил Путин.
Источник: Единая Россия