ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Израильский дирижёр Рани Кальдерон впервые выступит с Национальным филармоническим оркестром России в Светлановском зале Дома музыки 10 апреля. Под управлением маэстро прозвучат: Симфония №103 Й. Гайдна, Концерт №1 для фортепиано с оркестром Ф. Мендельсона и Симфония №2 И. Брамса. Солировать в этот вечер будет юная пианистка Александра Довгань.

Рани Кальдерон – израильский дирижёр и пианист (класс знаменитой ученицы Альфреда Корто Пнины Зальцман), музыкальный руководитель и главный дирижёр Национальной оперы Лотарингии в Нанси (Франция). Его первыми наставниками были профессоры Шалом Ронли-Риклис и Менди Роден, работавшие с Израильским филармоническим оркестром и другими коллективами. Познакомившись в Тель-Авиве с дирижёром из Флоренции Бруно Ригаччи Кальдерон начал постигать методы работы старых итальянских маэстро, а также приобрёл глубокие знания итальянского оперного стиля. На сегодняшний день он успешно реализовался в обоих амплуа – солиста и дирижёра, а кроме того, набрал солидный опыт работы в музыкальном театре. Кальдерон освоил различные национальные исполнительские традиции под руководством их «носителей» (в частности, у Жанин Рейс в Париже, Рихарда Тримборна в Мюнхене, Тома Кристофа в Дрездене), что позволяет ему интерпретировать любую музыку с безупречным попаданием в стиль. Несколько лет Рани Кальдерон тесно сотрудничал с Муниципальным театром Сантьяго в Чили, сегодня он работает с ведущими европейскими оркестрами и оперными труппами.

Национальный филармонический оркестр России давно работает с молодыми дирижёрами со всего мира. Более 10 лет назад по инициативе директора НФОР Георгия Агеева была создана не имеющая аналогов в мире группа дирижёров-стажеров и придуман проект «Дирижёрская элита. New generation». В проекте, вызвавшем огромный интерес музыкальной общественности, приняли участие лучшие молодые дирижёры Европы. С тех пор НФОР ежегодно открывает широкой публике новые имена и даёт возможность раскрыться молодым маэстро, уверенно наращивающим международный авторитет.

Сольную партию в Концерте №1 для фортепиано с оркестром Ф. Мендельсона исполнит 10-летняя пианистка Александра Довгань. В 2017 году Александра стала финалисткой II Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева и была удостоена специальной премии «Надежда», учреждённой Национальным филармоническим оркестром России. Юная исполнительница также получила приглашение выступить вместе с оркестром на предстоящем концерте.





10 апреля 2018, Светлановский зал, 19:00

Абонемент «ШЕДЕВРЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА №1»

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель – Владимир Спиваков

Солистка – Александра ДОВГАНЬ (фортепиано)

Дирижёр – Рани КАЛЬДЕРОН (Израиль)

В программе:

Гайдн. Симфония №103 ми-бемоль мажор («С тремоло литавр»)

Мендельсон. Концерт №1 для фортепиано с оркестром соль минор, соч. 25

Брамс. Симфония №2 ре мажор, соч. 73