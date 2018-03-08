ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 марта в концертном зале Яани Кирик симфонический оркестр «Северная Симфония» и Оперный хор театра «Мюзик-Холл» под управлением Фабио Мастранджело исполнят одно из самых знаменитых и популярных произведений мирового классического репертуара Реквием В.-А.Моцарта.

Реквием Моцарта — одно из величайших творений человеческого гения, вдохновенный гимн Господу. Его глубина и серьёзность, драматизм и возвышенность, трогательность и яркость никого не могут оставить равнодушным. Широкой публике Реквием известен не только благодаря своей потрясающей музыке, но и в связи с интригующей историей создания этого произведения.

В июле 1791 года Моцарт получил необычный заказ: к нему в дом пришёл неизвестный посланник в сером, и на условиях секретности сделал заказ на заупокойную мессу — «Реквием». Моцарт согласился на работу, и получил аванс, по разным сведениям, 50 или 100 дукатов. Столько же Моцарт должен был получить по окончании работы. Как выяснилось позже, Реквием был заказан графом Францем фон Вальзеггом для исполнения в память о своей супруге, умершей в феврале 1791 года. Граф часто исполнял у себя дома различные сочинения и театральные представления разных авторов, однако ему хотелось, чтобы его тоже считали композитором, и поэтому он неоднократно выдавал заказанные у разных композиторов сочинения за собственные. Граф переписывал собственной рукой партитуры, полученные от автора, и уже потом отдавал их расписывать на партии. Моцарт основательно занялся работой над Реквиемом. По утверждению его супруги Констанцы, в это время композитор часто жаловался на здоровье, и она даже вынуждена была забрать у него партитуру Реквиема, так как работа над ним пагубно влияет на его здоровье. Констанца рассказывала, что во время одной из прогулок в Пратере Моцарт со слезами на глазах сказал, что пишет Реквием для себя. Кроме того, он говорил: «Я слишком хорошо чувствую, что долго не протяну; конечно, мне дали яд — не могу отделаться от этой мысли». За три недели до смерти Моцарт дирижировал своей Масонской Кантатой, а 20 ноября он слёг в постель. По свидетельству окружающих, Моцарт продолжал работу над Реквиемом лёжа, вплоть до своей смерти 5 декабря 1791 года. После смерти композитора сочинение завершили Йозеф Эйблер и Франц Ксавер Зюсмайер. Тем не менее, «Реквием» является одним из наиболее известных произведений Моцарта и рассматривается как одно из важнейших его творений.



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»

(ул. Декабристов, д 54 А)



31 марта 2018 года

Начало в 19 часов



МОЦАРТ

РЕКВИЕМ

для солистов, хора и оркестра, KV 626



Симфонический оркестр «Северная Симфония»

и Оперный хор театра Мюзик-Холл



Дирижёр – Фабио Мастранджело



Солисты:

Анна Викулина (сопрано) Анна Старцева (меццо-сопрано)

Савелий Андреев (тенор) Сергей Костевич (бас)

