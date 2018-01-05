Реставрация в павильоне "Космос" на ВДНХ близится к завершению
05.01.2018, 20:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В павильоне "Космос" на ВДНХ завершается реставрация. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей официальной странице в "Твиттере".
Также реставрационные работы ведутся на десятках объектов ВДНХ. В новый этап своего развития главная выставка страны вступила в 2017 году. С 2014 по 2016 год по решению Правительства Москвы на ВДНХ шло благоустройство территории. Здесь появились новые центры притяжения - "Москвариум", музей "Россия - моя история", летний кинотеатр-лекторий, "Городская ферма" и другие. Было проведено благоустройство парка "Останкино" и Главного ботанического сада РАН.
В ближайшие годы на ВДНХ планируют восстановить 37 исторических павильонов и 17 фонтанов; построить фермерский рынок и конноспортивный манеж, а также 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек; открыть 11 новых музеев; высадить более 1,8 тысячи деревьев и кустарников; очистить четыре пруда; провести комплексную реконструкцию инженерных коммуникаций. Общая площадь работ в 2017–2018 годах составит более 200 гектаров.
Территорию ВДНХ поделят на семь тематических парковых зон: центральную аллею, парк аттракционов, ландшафтный парк, "Парк ремёсел", "Парк знаний", "Экспо" и парк "Останкино".
Новый музейный центр "Космонавтика и авиация"
Павильон № 32–34 "Космос/Машиностроение" построили в 1939 году по проекту архитекторов Ивана Таранова, Виктора Андреева и Надежды Быковой. Это здание - объект культурного наследия федерального значения. Его реконструкцию проводили лишь один раз - в 1954 году. Именно тогда он приобрёл вид, сохранившийся до настоящего времени.
В 1967–1991 годах здесь размещались постоянные экспозиции, посвящённые истории освоения космоса. В 1990–2000-х павильон стал торговой площадкой. В 2014–2015 годах его освободили от арендаторов. Тогда же там прошла выставка "Механика чуда", посвящённая механизмам, которые использовали во время церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
В 2016 году в павильоне провели первоочередные противоаварийные и ремонтные работы. Сейчас там идёт полномасштабная реставрация, а в дальнейшем появится современный интерактивный музей.
На данный момент в павильоне демонтировали и заменили металлоконструкции кровли эллинга и купола, остеклили аркады купола и эллинга, установили витражи купольной части и входной зоны, создали гипсовый лепной декор по фасадам и интерьерам, облицовали колонны цветным мрамором, отреставрировали скульптурную группу на крыше.
Под куполом установили золотую люстру диаметром 4,2 метра в виде звезды. Её воссоздали по архивным чертежам звезды, которая украшала Троицкую башню Кремля в 1935–1937 годах. Настоящая кремлёвская звезда служила люстрой в павильоне в 1954–1974 годах, но затем была демонтирована и утрачена.
Земляные и демонтажные работы в павильоне выполнены на 95 процентов, фасадные - на 70. Кроме того, забиты все сваи, на 70 процентов отреставрированы металлоконструкции.
После реставрации здесь откроют центр "Космонавтика и авиация" - крупнейший космический музей России, совместный проект ВДНХ и Объединённой ракетно-космической корпорации.
Площадь центра составит 31,1 тысячи квадратных метров (подземная часть - 10,5 тысячи "квадратов", наземная - 20,6 тысячи). В этом числе более 15 тысяч "квадратов" музейного и более одной тысячи - образовательного пространства.
Экспозицию "Космонавтики и авиации" предполагается разделить на три зоны. Первая - "Космический бульвар". Там представят натурные экспонаты и полноразмерные макеты космических аппаратов - от первого спутника до современных ракет, и расскажут о легендарных полётах, конструкторах и космонавтах. Вторая зона - "Конструкторское бюро" - включит в себя разделы "Космическая наука", "Космическая медицина и биология", "Исследование планет", "Исследование Земли", "Космическая промышленность и инфраструктура", "Люди в космосе", детский образовательный центр и молодёжный экспериментальный центр. Третья зона - "Космодром будущего", где посетителей познакомят с картинами будущего космонавтики, нарисованными фантастами и футурологами в содружестве с учёными, работающими над перспективными проектами.
Основу экспозиции центра составят уникальные образцы космической техники и документы, которые никогда ранее не выставлялись:
- свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса;
- более двух тысяч архивных документов, фото- и видеоматериалов;
- более 50 экспонатов, созданных специально для центра.
Здесь также представят два уникальных экспоната - космическую сферу в подкупольном пространстве, демонстрирующую поверхность Солнца и планет Солнечной системы, и интерактивный конструктор центра управления полётами (ЦУП).
Внутри сферы создадут 5D-кинотеатр с полусферическим экраном и залом на 40 человек, в котором будут показывать научные и развлекательные фильмы: от имитации старта ракеты и исследования планет до съёмки Земли из космоса в режиме реального времени.
Интерактивный конструктор ЦУП - это многофункциональный образовательный модуль, в котором посетители смогут наблюдать за полётами космических кораблей, выходить на связь с экипажем Международной космической станции и проектировать собственные модели.
Ожидается, что ежедневно центр будут посещать до 20 тысяч москвичей и гостей города. Одновременно в нём смогут находиться 2,5 тысячи человек. Кроме того, там можно будет проводить конференции.
В павильон уже доставили крупногабаритные экспонаты, в частности, самый крупный модуль полноразмерного макета орбитальной станции "Мир".
Открытие центра запланировано на март 2018 года.
Также реставрационные работы ведутся на десятках объектов ВДНХ. В новый этап своего развития главная выставка страны вступила в 2017 году. С 2014 по 2016 год по решению Правительства Москвы на ВДНХ шло благоустройство территории. Здесь появились новые центры притяжения - "Москвариум", музей "Россия - моя история", летний кинотеатр-лекторий, "Городская ферма" и другие. Было проведено благоустройство парка "Останкино" и Главного ботанического сада РАН.
В ближайшие годы на ВДНХ планируют восстановить 37 исторических павильонов и 17 фонтанов; построить фермерский рынок и конноспортивный манеж, а также 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек; открыть 11 новых музеев; высадить более 1,8 тысячи деревьев и кустарников; очистить четыре пруда; провести комплексную реконструкцию инженерных коммуникаций. Общая площадь работ в 2017–2018 годах составит более 200 гектаров.
Территорию ВДНХ поделят на семь тематических парковых зон: центральную аллею, парк аттракционов, ландшафтный парк, "Парк ремёсел", "Парк знаний", "Экспо" и парк "Останкино".
Новый музейный центр "Космонавтика и авиация"
Павильон № 32–34 "Космос/Машиностроение" построили в 1939 году по проекту архитекторов Ивана Таранова, Виктора Андреева и Надежды Быковой. Это здание - объект культурного наследия федерального значения. Его реконструкцию проводили лишь один раз - в 1954 году. Именно тогда он приобрёл вид, сохранившийся до настоящего времени.
В 1967–1991 годах здесь размещались постоянные экспозиции, посвящённые истории освоения космоса. В 1990–2000-х павильон стал торговой площадкой. В 2014–2015 годах его освободили от арендаторов. Тогда же там прошла выставка "Механика чуда", посвящённая механизмам, которые использовали во время церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
В 2016 году в павильоне провели первоочередные противоаварийные и ремонтные работы. Сейчас там идёт полномасштабная реставрация, а в дальнейшем появится современный интерактивный музей.
На данный момент в павильоне демонтировали и заменили металлоконструкции кровли эллинга и купола, остеклили аркады купола и эллинга, установили витражи купольной части и входной зоны, создали гипсовый лепной декор по фасадам и интерьерам, облицовали колонны цветным мрамором, отреставрировали скульптурную группу на крыше.
Под куполом установили золотую люстру диаметром 4,2 метра в виде звезды. Её воссоздали по архивным чертежам звезды, которая украшала Троицкую башню Кремля в 1935–1937 годах. Настоящая кремлёвская звезда служила люстрой в павильоне в 1954–1974 годах, но затем была демонтирована и утрачена.
Земляные и демонтажные работы в павильоне выполнены на 95 процентов, фасадные - на 70. Кроме того, забиты все сваи, на 70 процентов отреставрированы металлоконструкции.
После реставрации здесь откроют центр "Космонавтика и авиация" - крупнейший космический музей России, совместный проект ВДНХ и Объединённой ракетно-космической корпорации.
Площадь центра составит 31,1 тысячи квадратных метров (подземная часть - 10,5 тысячи "квадратов", наземная - 20,6 тысячи). В этом числе более 15 тысяч "квадратов" музейного и более одной тысячи - образовательного пространства.
Экспозицию "Космонавтики и авиации" предполагается разделить на три зоны. Первая - "Космический бульвар". Там представят натурные экспонаты и полноразмерные макеты космических аппаратов - от первого спутника до современных ракет, и расскажут о легендарных полётах, конструкторах и космонавтах. Вторая зона - "Конструкторское бюро" - включит в себя разделы "Космическая наука", "Космическая медицина и биология", "Исследование планет", "Исследование Земли", "Космическая промышленность и инфраструктура", "Люди в космосе", детский образовательный центр и молодёжный экспериментальный центр. Третья зона - "Космодром будущего", где посетителей познакомят с картинами будущего космонавтики, нарисованными фантастами и футурологами в содружестве с учёными, работающими над перспективными проектами.
Основу экспозиции центра составят уникальные образцы космической техники и документы, которые никогда ранее не выставлялись:
- свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса;
- более двух тысяч архивных документов, фото- и видеоматериалов;
- более 50 экспонатов, созданных специально для центра.
Здесь также представят два уникальных экспоната - космическую сферу в подкупольном пространстве, демонстрирующую поверхность Солнца и планет Солнечной системы, и интерактивный конструктор центра управления полётами (ЦУП).
Внутри сферы создадут 5D-кинотеатр с полусферическим экраном и залом на 40 человек, в котором будут показывать научные и развлекательные фильмы: от имитации старта ракеты и исследования планет до съёмки Земли из космоса в режиме реального времени.
Интерактивный конструктор ЦУП - это многофункциональный образовательный модуль, в котором посетители смогут наблюдать за полётами космических кораблей, выходить на связь с экипажем Международной космической станции и проектировать собственные модели.
Ожидается, что ежедневно центр будут посещать до 20 тысяч москвичей и гостей города. Одновременно в нём смогут находиться 2,5 тысячи человек. Кроме того, там можно будет проводить конференции.
В павильон уже доставили крупногабаритные экспонаты, в частности, самый крупный модуль полноразмерного макета орбитальной станции "Мир".
Открытие центра запланировано на март 2018 года.