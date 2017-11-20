ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Римско-католический храм Святого Станислава (г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников 22) анонсировал программу на декабрь месяц.

2 декабря 2017, суббота, 19 часов

Органный концерт

Под небом Шиллера и Гёте

Немецкая музыка Барокко и Романтизма для органа и альта

Бах, Букстехуде, Шуман, Лист

Органное искусство композиторов XIX столетия неразрывно связано с полифонической традицией, а Бах оказал колоссальное влияние на их творчество. Бах, Букстехуде, Лист, Шуман встретятся в концертной программе лауреатов международных конкурсов органистки Екатерины Маришкиной и альтиста Игоря Макарова «Под небом Шиллера и Гёте». Долгий путь от немецкого Барокко к Романтизму публика совершит за один субботний вечер, совершая остановки у каждого шедевра одной из самых музыкальных стран мира.

Исполнители:

Лауреаты международных конкуров

Екатерина Маришкина, орган,

Игорь Макаров, альт

Санкт-Петербург



Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

3 декабря 2017, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Европейский вояж. Музыка Германии, Италии, Испании.

Бах, Пахельбель, Гендель, Марчелло, Вивальди

Изысканную роскошь эпохи Барокко представляет в своём концерте московская органистка Елена Борисова. В европейском вояже пересекутся лучшие представители северной и южной органной школ Германии – Букстехуде и Пахельбель и, конечно же, непременный Бах – центр притяжения, альфа и омега всех органистов. Знаменитая Пассакалия Генделя прозвучит в авторском переложении органистки. Испания будет представлена пьесой Batalla Imperial Кабанильеса, Италия – знаменитым Адажио из гобойного концерта Марчелло и баховской органной версией концерта Вивальди. Достойным финалом станет исполнение безусловного органного хита – Токкаты и фуги ре минор Иоганна Себастьяна Баха.

Исполнитель:

Елена Борисова (Москва, орган)



Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

9 декабря 2017, суббота, 19 часов

Органный концерт

Магия парижских соборов

Даниэль Зарецкий и его ученики

Вьерн, Гильман, Жигу, Дюбуа, Ален, Дюруфле, Мессиан, Гийу

Один из самых известных и востребованных органистов нашего времени Даниэль Зарецкий в компании своих воспитанников, молодых и ярких лауреатов международных конкуров, предлагает публике погрузиться в необыкновенную атмосферу парижских соборов.

Знаменитый органостроитель Аристид Кавайе-Коль создал инструмент, с лёгкостью способный заменить целый симфонический оркестр. В его творениях стало намного больше труб и регистров, да и по размерам они в несколько раз превзошли своих предшественников. Столь уникальные новые возможности привлекли внимание многочисленных французских, композиторов и их европейских современников.



Самый знаменитый орган Кавайе-Коля установлен в Соборе Парижской Богоматери, а один из последних,созданных при его жизни, - в Большом зале Московской консерватории. Уникальны его парижские органы в церквях святой Клотильды, Святой Троицы и Сен-Сюльпис, в которых служили выдающиеся органисты-композиторы. Ощутить мощь и красоту французского симфонического органа можно всего лишь в течение одного вечера, растворяясь в звукописи Вьерна, Жигу, Дюрюфле, Мессиана и других выдающихся композиторов Франции.

Исполнители:

Заслуженный артист Росси Даниэль Зарецкий

Елизавета Лобанова, Лилия Печёнкина, Андрей Маркелов, Ирина Климина, Екатерина Маришкина, Алие Абдурашитова, Виктория Шорохова, Эльнора Гросс



Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

10 декабря 2017, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Бах и ХХ век

Бах, Каратыгин, Респиги, Старокадомский, Кшенек, Пярт, Волошинов, Лангле

Бах и XX век… Талантливая молодая органистка Александра Сперотто предлагает прогуляться по символическому мосту, который соединит БАХА с композиторами ХХ века. Что общего между гениальными опусами великого лейпцигского кантора и сочинениями столь разных по своему мироощущению и языку высказывания композиторов, как Респиги, Кшенек, Пярт, Волошинов?

На этот вопрос вместе с Александрой Сперотто попробуют ответить скрипачка Наталия Гринюк и Наталия Власова.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Александра Сперотто, орган

Наталия Власова, сопрано

Наталия Гринюк, скрипка

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

15 декабря 2017, пятница, 19 часов

Органный концерт

Мир ТОККАТ

Фробергер, Букстехуде, Бах, Кребс, Боэльман, Видор, Вьерн, Йон, Йонген

Концерт выдающегося российского органиста Алексея Шмитова — уникальная возможность погрузиться в разнообразный и яркий мир органной ТОККАТЫ в течение одного вечера. Токката – один из самых виртуозных и блестящих жанров, к которому обращались и продолжают обращаться композиторы самых разных эпох – от раннего барокко до наших дней.

Путешествие во времени, в которое приглашает Алексей Шмитов, проведёт публику от почти аскетичной сдержанности старых мастеров и философской безбрежности Баха через бурный и захватывающий океан французских романтиков к неоднозначному миру музыки XX столетия, где композиторы высказывались на принципиально новом языке. Фробергер, Букстехуде и Бах, Боэльман и Видор, Йон и Йонген ­– в концертной программе Алексея Шмитова – «Мир токкат».

Исполнитель:

Лауреат международных конкуров Алексей Шмитов, орган



Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

16 декабря 2017, суббота, 19 часов

Органно-инструментальный вечер

Бах, Волошинов

На два голоса

Скрипка и орган сольются под высокими церковными сводами в программе органистки Лилии Кузнецовой и скрипачки Елены Найман «На два голоса». Сочинения Баха – непременный атрибут практически любого органного концерта, а вот появление Концерта для скрипки и органа петербургского композитора Виктора Волошина на афишах города – явление крайне редкое.

Автор писал это сочинение, находясь в постоянном взаимодействии с главой петербургской органной школы, величайшим музыкантом и педагогом Исайей Браудо, имя которого носит Международный органный конкурс, учреждённый Санкт-Петербургской консерваторией.

Исполнители:

Лилия Кузнецова, орган

Елена Найман, скрипка

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+).

17 декабря 2017, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Третий концерт цикла «Все симфонии Луи Вьерна»

Вьерн и Моцарт

Концерт известного петербургского органиста Юрия Семёнова продолжит цикл «Все симфонии Луи Вьерна», открывашийся в сезоне 2017-2018 в стенах храма Святого Станислава. Прозвучит Третья симфония этого непревзойдённого мастера. На протяжении концертного сезона 2017-2018 будут представлены все шесть органных симфоний гениального органиста, композитора и педагога. Бессменный органист Собора Парижской Богоматери (1900 -1937 ), великий виртуоз и импровизатор, Вьерн был хорошо известен в Европе, США и Канаде. Его симфонии по праву входят в сокровищницу органной музыки для «симфонических» инструментов. С появлением инструмента нового типа - симфонического органа, произошёл небывалый подъём французского органного искусства. Неожиданным контрастом в контекст концерта впишется музыка Моцарта, в творчестве которого орган представлен крайне скромно и достаточно своеобразно.

Исполнитель:

Юрий Семёнов, орган