Римско-католический храм Святого Станислава анонсировал программу на декабрь
2 декабря 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Под небом Шиллера и Гёте
Немецкая музыка Барокко и Романтизма для органа и альта
Бах, Букстехуде, Шуман, Лист
Органное искусство композиторов XIX столетия неразрывно связано с полифонической традицией, а Бах оказал колоссальное влияние на их творчество. Бах, Букстехуде, Лист, Шуман встретятся в концертной программе лауреатов международных конкурсов органистки Екатерины Маришкиной и альтиста Игоря Макарова «Под небом Шиллера и Гёте». Долгий путь от немецкого Барокко к Романтизму публика совершит за один субботний вечер, совершая остановки у каждого шедевра одной из самых музыкальных стран мира.
Исполнители:
Лауреаты международных конкуров
Екатерина Маришкина, орган,
Игорь Макаров, альт
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
3 декабря 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Европейский вояж. Музыка Германии, Италии, Испании.
Бах, Пахельбель, Гендель, Марчелло, Вивальди
Изысканную роскошь эпохи Барокко представляет в своём концерте московская органистка Елена Борисова. В европейском вояже пересекутся лучшие представители северной и южной органной школ Германии – Букстехуде и Пахельбель и, конечно же, непременный Бах – центр притяжения, альфа и омега всех органистов. Знаменитая Пассакалия Генделя прозвучит в авторском переложении органистки. Испания будет представлена пьесой Batalla Imperial Кабанильеса, Италия – знаменитым Адажио из гобойного концерта Марчелло и баховской органной версией концерта Вивальди. Достойным финалом станет исполнение безусловного органного хита – Токкаты и фуги ре минор Иоганна Себастьяна Баха.
Исполнитель:
Елена Борисова (Москва, орган)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
9 декабря 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Магия парижских соборов
Даниэль Зарецкий и его ученики
Вьерн, Гильман, Жигу, Дюбуа, Ален, Дюруфле, Мессиан, Гийу
Один из самых известных и востребованных органистов нашего времени Даниэль Зарецкий в компании своих воспитанников, молодых и ярких лауреатов международных конкуров, предлагает публике погрузиться в необыкновенную атмосферу парижских соборов.
Знаменитый органостроитель Аристид Кавайе-Коль создал инструмент, с лёгкостью способный заменить целый симфонический оркестр. В его творениях стало намного больше труб и регистров, да и по размерам они в несколько раз превзошли своих предшественников. Столь уникальные новые возможности привлекли внимание многочисленных французских, композиторов и их европейских современников.
Самый знаменитый орган Кавайе-Коля установлен в Соборе Парижской Богоматери, а один из последних,созданных при его жизни, - в Большом зале Московской консерватории. Уникальны его парижские органы в церквях святой Клотильды, Святой Троицы и Сен-Сюльпис, в которых служили выдающиеся органисты-композиторы. Ощутить мощь и красоту французского симфонического органа можно всего лишь в течение одного вечера, растворяясь в звукописи Вьерна, Жигу, Дюрюфле, Мессиана и других выдающихся композиторов Франции.
Исполнители:
Заслуженный артист Росси Даниэль Зарецкий
Елизавета Лобанова, Лилия Печёнкина, Андрей Маркелов, Ирина Климина, Екатерина Маришкина, Алие Абдурашитова, Виктория Шорохова, Эльнора Гросс
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
10 декабря 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Бах и ХХ век
Бах, Каратыгин, Респиги, Старокадомский, Кшенек, Пярт, Волошинов, Лангле
Бах и XX век… Талантливая молодая органистка Александра Сперотто предлагает прогуляться по символическому мосту, который соединит БАХА с композиторами ХХ века. Что общего между гениальными опусами великого лейпцигского кантора и сочинениями столь разных по своему мироощущению и языку высказывания композиторов, как Респиги, Кшенек, Пярт, Волошинов?
На этот вопрос вместе с Александрой Сперотто попробуют ответить скрипачка Наталия Гринюк и Наталия Власова.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Александра Сперотто, орган
Наталия Власова, сопрано
Наталия Гринюк, скрипка
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
15 декабря 2017, пятница, 19 часов
Органный концерт
Мир ТОККАТ
Фробергер, Букстехуде, Бах, Кребс, Боэльман, Видор, Вьерн, Йон, Йонген
Концерт выдающегося российского органиста Алексея Шмитова — уникальная возможность погрузиться в разнообразный и яркий мир органной ТОККАТЫ в течение одного вечера. Токката – один из самых виртуозных и блестящих жанров, к которому обращались и продолжают обращаться композиторы самых разных эпох – от раннего барокко до наших дней.
Путешествие во времени, в которое приглашает Алексей Шмитов, проведёт публику от почти аскетичной сдержанности старых мастеров и философской безбрежности Баха через бурный и захватывающий океан французских романтиков к неоднозначному миру музыки XX столетия, где композиторы высказывались на принципиально новом языке. Фробергер, Букстехуде и Бах, Боэльман и Видор, Йон и Йонген – в концертной программе Алексея Шмитова – «Мир токкат».
Исполнитель:
Лауреат международных конкуров Алексей Шмитов, орган
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
16 декабря 2017, суббота, 19 часов
Органно-инструментальный вечер
Бах, Волошинов
На два голоса
Скрипка и орган сольются под высокими церковными сводами в программе органистки Лилии Кузнецовой и скрипачки Елены Найман «На два голоса». Сочинения Баха – непременный атрибут практически любого органного концерта, а вот появление Концерта для скрипки и органа петербургского композитора Виктора Волошина на афишах города – явление крайне редкое.
Автор писал это сочинение, находясь в постоянном взаимодействии с главой петербургской органной школы, величайшим музыкантом и педагогом Исайей Браудо, имя которого носит Международный органный конкурс, учреждённый Санкт-Петербургской консерваторией.
Исполнители:
Лилия Кузнецова, орган
Елена Найман, скрипка
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+).
17 декабря 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Третий концерт цикла «Все симфонии Луи Вьерна»
Вьерн и Моцарт
Концерт известного петербургского органиста Юрия Семёнова продолжит цикл «Все симфонии Луи Вьерна», открывашийся в сезоне 2017-2018 в стенах храма Святого Станислава. Прозвучит Третья симфония этого непревзойдённого мастера. На протяжении концертного сезона 2017-2018 будут представлены все шесть органных симфоний гениального органиста, композитора и педагога. Бессменный органист Собора Парижской Богоматери (1900 -1937 ), великий виртуоз и импровизатор, Вьерн был хорошо известен в Европе, США и Канаде. Его симфонии по праву входят в сокровищницу органной музыки для «симфонических» инструментов. С появлением инструмента нового типа - симфонического органа, произошёл небывалый подъём французского органного искусства. Неожиданным контрастом в контекст концерта впишется музыка Моцарта, в творчестве которого орган представлен крайне скромно и достаточно своеобразно.
Исполнитель:
Юрий Семёнов, орган