ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии анонсировал программу на декабрь месяц. Адрес: г. Санкт-Петербург, 1 Красноармейская, дом 11.



Цикл концертов «Собор трёх органов»

1 декабря 2017, пятница, 20 часов

Органный концерт

Дыхание красоты

Бах, Мендельсон-Бартольди, Шуберт

Лауреат международных конкурсов, молодая петербургская органистка Светлана Фурник в ансамбле с вокалистами представит программу «Дыхание красоты», соединив символической аркой творчество Баха и величайших романтиков – Шуберта и Мендельсона. Шуберт – признанный основоположник романтического стиля. Проживший короткую жизнь гений, с одиннадцати лет пел в хоре, исполняя, в том числе, сочинения Баха. Хоровая музыка Шуберта – неотъемлемая часть его творческого портрета. Мендельсон заново открыл для современников наследие самого «играемого» органного композитора – Иоганна Себастьяна Баха. Оба жили в Лейпциге и прикасались к органу церкви Святого Фомы. Связь с музыкой Баха проходит через всё творчество Мендельсона – истинного рыцаря романтической традиции. Сочетание вокального ансамбля и Короля инструментов – бесценный подарок меломанам.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Светлана Фурник (орган)

Константин Варламов (бас)

Лилия Краснова, Алина Сергеева, Тамара Кузнецова (сопрано)

Виталий Хабалаев (тенор)

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

2 декабря 2017, суббота, 20 часов

Вечер музыки для флейты, клавесина и органа

Под славный клавесин

Известная петербургская клавесинистка Екатерина Лихина в ансамбле с московской флейтисткой Дарьей Дрязжиной представят изысканную эксклюзивную программу. Публика сможет испытать абсолютное погружение в причудливый и загадочный мир Барокко. Сочинения Корелли, Телемана и Баха прозвучат на аутентичных инструментах – блокфлейтах и флейте траверсо под «славный клавесин». Особым подарком для публики станет исполнение концерта соль мажор Иоганна Себастьяна Баха – органной версии струнного концерта Вивальди, созданной великим лейпцигским кантором. Транскрипции струнных концертов Вивальди, умело переложенные Бахом для Короля инструментов столь совершенны, что порой оригинальное авторство приписывается именно Баху. Продолжив барочную традицию, Екатерина Лихина сменит клавесин на орган – ведь в ту замечательную эпоху музыканты свободно владели многочисленными музыкальными инструментами.

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

8 декабря 2017, пятница, 20 часов

Органно-инструментальный концерт

Гении Германии. От барокко до романтизма

Бах, Гендель, Мендельсон-Бартольди, Муффат

Флейта и орган под безбрежными сводами храма. Прогулка по Германии сквозь разные эпохи с петербургскими музыкантами Викторией Шороховой и Людмилой Коляго. Германия подарила миру целую плеяду выдающихся и гениальных композиторов, прославивших её в самые разные времена. Бах и Гендель – великие мастера полифонии золотого века барокко. Мендельсон – ярчайший представитель романтической школы, тесно связанный в своем творчестве с баховской традицией. Преемственность, взаимосвязь, сохранение величайших музыкальных традиций от барокко до романтизма – всё это объединено в концертной программе «Гении Германии».

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

9 декабря 2017, суббота, 20 часов

Органно-инструментальный концерт

Калейдоскоп сезонов

Вивальди, Бах, Букстехуде

Всеми любимые «Времена года» Антонио Вивальди прозвучат в этот вечер в версии для струнного квартета и органа. Наверное, у многих имя великого венецианца, несмотря на его огромное творческое наследие, ассоциируется именно с этим циклом. Зимняя стужа и осенняя меланхолия, весеннее побуждение и лень летнего зноя настолько ярко и самобытно переданы в музыкальной звукописи «Времен года», что у публики создается эффект полнейшего погружения в стремительный калейдоскоп сезонов. Ощутить тончайшие нюансы смены времён года помогут органные сочинения двух великих творцов– Баха и Букстехуде. «Калейдоскоп сезонов» – программа петербургской органистки Екатерины Маришкиной и квартета Эрмитаж.

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

15 декабря 2017, пятница, 20 часов

Органно-инструментальный концерт

Сюита для двоих

Бах, Шнитке, Боэльман, Петров, Подгайц

Неповторимое звучание редкого музыкального инструмента – альтовой домры в ансамбле с органом продемонстрируют участники концерта «Сюита для двоих» Иван Амолин и Мария Лебедева. Оригинальное звучание альтовой домры еще более ярко подчеркивается тембровым многообразием органа. Знакомые почитателям классической музыки сочинения Шнитке, Перова и Подгайца заиграют новыми гранями в авторских транскрипциях молодых талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов – Марии Лебедевой и Ивана Амолина. Орган соло будет представлен знаменитой Готической сюитой Леона Боэльмана и органной версией Оркестровой сюиты № 3 Баха.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Мария Лебедева (орган, Санкт-Петербург)

Иван Амолин (альтовая домра)

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

16 декабря 2017 пятница, 20 часов

Органно-инструментальный концерт

Вечерняя песнь

Бах, Дюпре, Рейнбергер, Регер, Аренс, Лефебюр-Вели

Вечерняя песнь – так назвали свою эксклюзивную концертную программу органист Михаил Мищенко и альтист Борис Баринов. Дуэт, отметивший в этом году свой 10-летний юбилей, неизменно поражает публику смелыми и неожиданными программами, где наряду с хитами классической музыки постоянно звучат малоизвестные опусы композиторов разных эпох. В этот раз Бах, Регер и Дюпре будут представлены в обрамлении Аренса и Лефебюра-Вели.

Исполнители:

Михаил Мищенко, орган

Борис Баринов, альт

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

22 декабря 2017, пятница, 20 часов

Органно-инструментальный концерт

Голоса сфер

Изысканные кружева Куперена, космичность Баха, безудержная романтика Мендельсона и зримая звукопись Вьерна представлены в программе «Голоса сфер» петербургских музыкантов: органистки Елизаветы Шабалиной и виолончелистки Анны Овчинниковой. Целая гамма эмоций, празднество стилей и традиций, музыкальная география Европы от барокко до позднего романтизма ждет вас в удивительном пространстве старого храма.

Исполнители:

Елизавета Шабалина, орган

Анна Овчинникова, виолончель

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

23 суббота 2017, 20 часов

Фейерверк Барокко

Пахельбель, Телеман

Искрящийся всеми возможными цветами спектра фейерверк созвучий озарит в этот вечер своды храма. В уникальной акустике соединятся голоса Короля инструментов и удивительного по богатству и неповторимости тембров ансамбля мандолин «Фейерверк». Известная петербургская органистка Наталья Михайлова и музыканты ансамбля погрузят публику в изысканную звукопись Пахельбеля, Телемана и других ярчайших представителей волшебной эпохи барокко. Великолепный праздник музыки в программе петербургских музыкантов «Фейерверк Барокко»

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова, орган

Квартет мандолин ФЕЙЕРВЕРК

Екатерина Забайрачная, мандолина

Алина Мухаматуллина, мандолина

Татьяна Шеина, мандола

Никита Яковлев, мандочело

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)