ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Санкт-Петербурге завершил свою работу XXIV Международный театральный фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад». Закрытие фестиваля и награждение участников прошло 20 декабря 2017 года в Карельской гостиной Дома актёра им. К. С. Станиславского.

Уже 24 года подряд в канун новогодних и рождественских праздников съезжаются в Санкт-Петербург театральные коллективы самых разных художественных форм и направлений. В этом году на фестивале были представлены театры кукольные и драматические, музыкальные и экспериментальные проекты. В основе спектаклей – классическая литература, современная драма, постмодернистский роман, поэзия, детские сказки и даже… балет! Под стать такому разнообразию и география фестиваля: участники из Перми и Воронежа, Астрахани и Уфы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, Сарапула и Скопина, Баку и Парижа.

Все коллективы прошли предварительный отбор экспертного совета. Из 60 заявок были выбраны 20, эти спектакли и составили основную конкурсную программу фестиваля.

Традиционно участники не только представляют свои работы на суд жюри и петербургской публики, но и посещают публичные обсуждения спектаклей с практиками театра и театральными критиками, а также могут принять участие в мастер-классах. В этом году мастер-класс для молодых артистов и всех желающих проводил профессор кафедры сценической речи РГИСИ, легендарный Юрий Андреевич Васильев, а Юлия Герцева, оперная певица, сделала настоящий подарок фестивалю, проведя мастер-класс по вокалу.

Дипломами фестиваля жюри отметило коллективы, работы которых в наибольшей степени отвечают целям «Рождественского парада». Это поддержка театрального искусства во всем разнообразии его организационных и художественных форм, поиск новых средств театральной выразительности, открытие новых режиссерских и актёрских имён.

Все члены жюри отметили высокий художественный уровень работ.

В театре кукол диплом за лучший спектакль «Вечер сказок» Театра Актёра и Куклы увезли его создатели (режиссёр Александр Иванов, художник-постановщик Оксана Адамова и артисты Евдокия Куприянова и Антон Алексеев) в г. Нерюнгри (Якутия). Диплом за лучший дуэт в театре кукол получили артисты театра «Карабаска» (Пермь) Наталья Красильникова и Андрей Тетюрин за роли в спектакле «Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил». Лучшей работой режиссёра в театре кукол признана работа Ирины Слюсарь над новогодним спектаклем «Маленький Дед Мороз» путешествующего театра кукол «Привет!» (г. Санкт-Петербург). Работа актера Дмитрия Кольцова в этом спектакле отмечена специальным дипломом председателя жюри.

За годы своего существования фестиваль «Рождественский парад» приобрёл друзей – коллективы, ежегодно принимающие участие в его программе. Среди них театр для детей и молодёжи «Малый» из Великого Новгорода. Несмотря на то, что театр хорошо знаком и критике, и публике, его появление – каждый раз открытие. Спектакль «Лебединое озеро» в жанре «не балет» (автор и режиссёр Надежда Алексеева, художник Игорь Семёнов, актрисы Марина Вихрова и Елена Федотова) признан лучшим спектаклем экспериментального театра.

Фестиваль открывает и новые имена. В этот раз диплом за лучший дебют получила театральная компания «Новый театр» (г. Воронеж) за спектакль «Как дети».

В драматическом театре отмечены лучшие актёрские работы. Это дуэт Ларисы Ковель и Сергея Воробьева в спектакле «Пейзаж» по пьесе Г. Пинтера театра-студии «За углом» (г. Гатчина).

Лучшим драматическим спектаклем фестиваля назван «Стеклянный зверинец» театральной мастерской «АСБ» (г. Санкт-Петербург), режиссёр-постановщик Алексей Янковский.

Безусловным лидером фестиваля стал спектакль «Холостяки и холостячки» по пьесе Ханоха Левина в интерпретации Сарапульского драматического театра. Режиссёр и художник-постановщик Олег Сенцов. Спектакль получил Гран-при фестиваля. Диплом за лучшую роль получил Артём Шевченко, сыгравший в этом спектакле роль Знайдуха.