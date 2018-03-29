ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В павильонах ВДНХ покажут свои лучшие экспонаты музеи Москвы и других российских регионов. Проект ВДНХ «Резидент» стартует в конце апреля. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«Участниками новой программы в течение двух сезонов — 2018 и 2019 годов — станут более 20 различных музеев. Они представят в павильонах ВДНХ свои знаковые экспонаты. Проект условно делится на два ключевых направления: “Москва” и “Россия”. Открывают выставочный цикл экспозиции Государственного музея В.В. Маяковского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, которые разместятся в павильоне “Рабочий и колхозница”», — отметила Наталья Сергунина.

Государственный музей В.В. Маяковского на выставке под названием «Сотый апрель» представит более 100 экспонатов из своей коллекции: например, знаменитый футуристический бант поэта, ранние фотографии, постеры и рукописи. Часть из них покажут публике впервые. Посетители также познакомятся с произведениями друзей Маяковского, которые они посвятили поэту.

Екатеринбургский музей откроет выставку «Проверка на прочность. Избранные произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Основной темой экспозиции станет индустриальное строительство в СССР. Здесь можно будет увидеть картины таких художников, как Самуил Адливанкин, Юрий Пименов, Александр Лабас и Амшей Нюренберг. Кроме того, музей представит образцы невьянской иконописи.

Обе выставки пройдут с 27 апреля по 9 сентября. Посетить их можно будет каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00. Стоимость билета для взрослых составит 300 рублей, для детей от шести до 16 лет, студентов дневной формы обучения и пенсионеров — 100 рублей. Детям до шести лет и людям льготных категорий вход бесплатный.