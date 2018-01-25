Российский ансамбль старинной музыки исполнит сочинения Вивальди в зале Яани Кирик
25.01.2018, 13:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 10 февраля 2018 года в концертном зале Яани Кирик (ул. Декабристов, д 54 А) состоится 2-й концерт абонемента «Джазовая фурибунда». На этот раз Российский ансамбль старинной музыки предстанет перед публикой в неожиданном качестве: помимо барочной музыки Антонио Вивальди в исполнении ансамбля под управлением Владимира Шуляковского прозвучат джазовые обработки и импровизации. А помогут коллективу в этот вечер известные петербургские джазовые музыканты - Андрей Кондаков и Владимир Волков.
В программе: ВИВАЛЬДИ
- Концерты из цикла «Времена года»
- Концерт «Ночь» для флейты и струнных
- Арии из опер и ораторий
- Оригинальные джазовые композиции и импровизации
Все чаще джаз звучит в филармонических залах в сочетании с классикой, барокко, романтикой и даже авангардом. Возможности этого жанра поистине безграничны. Что еще раз доказывают своим искусством известные петербургские музыканты Андрей Кондаков и Владимир Волков. Их визави — не менее известные барочные музыканты — ансамбль Владимира Шуляковского и его солисты. Одна из общих черт барокко, в частности музыки Антонио Вивальди, и джаза — импровизационность, свобода творческого выражения.
Импровизации в старинной манере на популярные в XVIII века темы – своеобразный джаз той далекой эпохи – будут представлены в этот вечер солистами Российского ансамбля старинной музыки. Свое прочтение этих же мелодий покажут также и джазмены.
Как утверждает автор проекта Владимир Шуляковский, в таком сочетании нет ничего необычного, так как европейская музыка XVII-XVIII в.в. несет в себе многое из того, что два века спустя было успешно использовано джазовыми исполнителями и композиторами. Популярные произведения Антонио Вивальди прозвучат на этом концерте и в оригинале, и в современной джазовой обработке.
Кульминацией концерта станет настоящий джем-сейшн, где в совместной импровизации на тему Фолии Вивальди сойдутся все участники концерта, преодолевающие своим искусством временные рамки и стилистические условности.
В программе: ВИВАЛЬДИ
- Концерты из цикла «Времена года»
- Концерт «Ночь» для флейты и струнных
- Арии из опер и ораторий
- Оригинальные джазовые композиции и импровизации
Все чаще джаз звучит в филармонических залах в сочетании с классикой, барокко, романтикой и даже авангардом. Возможности этого жанра поистине безграничны. Что еще раз доказывают своим искусством известные петербургские музыканты Андрей Кондаков и Владимир Волков. Их визави — не менее известные барочные музыканты — ансамбль Владимира Шуляковского и его солисты. Одна из общих черт барокко, в частности музыки Антонио Вивальди, и джаза — импровизационность, свобода творческого выражения.
Импровизации в старинной манере на популярные в XVIII века темы – своеобразный джаз той далекой эпохи – будут представлены в этот вечер солистами Российского ансамбля старинной музыки. Свое прочтение этих же мелодий покажут также и джазмены.
Как утверждает автор проекта Владимир Шуляковский, в таком сочетании нет ничего необычного, так как европейская музыка XVII-XVIII в.в. несет в себе многое из того, что два века спустя было успешно использовано джазовыми исполнителями и композиторами. Популярные произведения Антонио Вивальди прозвучат на этом концерте и в оригинале, и в современной джазовой обработке.
Кульминацией концерта станет настоящий джем-сейшн, где в совместной импровизации на тему Фолии Вивальди сойдутся все участники концерта, преодолевающие своим искусством временные рамки и стилистические условности.
Источник: ММДМ