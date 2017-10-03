ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 октября в санкт-петербургском Доме Архитектора (Особняк Половцова) состоится концерт, в котором прозвучат русские и итальянские арии в исполнении лауреатов Международных конкурсов и солистов петербургских оперных театров. Концерт организован международной музыкальной ассоциацией "Opera Atelier".

В концерте принимают участие: Екатерина Латышева (сопрано), Анна Шульгина (сопрано), Майя Кривченя (меццо-сопрано, США), Карлос Д'Онофрио (тенор, Аргентина), Михаил Гаврилов (баритон), Игорь Шумаев (баритон), Екатерина Венчикова (фортепиано).

"Opera Atelier" представляет собой новую форму частной антрепризы, независимое творческое объединение артистов из разных стран, каждый участник которого обладает харизмой, у каждого своя насыщенная творческая биография, но объединяет их одинаково страстная любовь к музыке, которой они делятся со своими слушателями.

В сезоне 2016/2017 гг. участники Гала-концерта в Особняке Половцова участвовали в более чем двадцати премьерах Мариинского и Михайловского театров, Театра Музыкальной Комедии; спели в общей сложности более ста пятидесяти концертов в городе на Неве и по всей России, включая самые отдалённые её уголки, выступали с большим успехом в Италии, Чехии, Греции, Испании, стали участниками и организаторами концерта на сцене Эрмитажного театра, посвященного Дню ИППО, в феврале 2017 года. Сезон 2017/18 г.г. был открыт концертным туром по Японии, в рамках фестиваля русской музыки в Токио, фестиваля "Камерные серии" в Нагано.

Артисты подготовили яркую программу из любимых произведений и ждут встречи с публикой.



Справка:

Екатерина Латышева, сопрано, ведущая солистка академии Мариинского театра.

Карлос Д'Онофрио, аргентинский тенор, живёт в Петербурге, дебютировал в Мариинском театре с партией Принца в Русалке Дворжака.

Майя Кривченя, меццо-сопрано, получила государственную стипендию от правительства США для стажировки в любом театре мира, выбрала Мариинский театр, с тех пор живёт и работает в Петербурге , ведя интенсивную концертную деятельность.

Михаил Гаврилов, баритон, приглашённый солист Михайловского театра.

Екатерина Венчикова - Байрон, пианистка, окончила Санкт-Петербургскую Государственную Консерваторию им.Н.А.Римского-Корсакова. Является концертмейстером Академии молодых оперных певцов Мариинского театра (художественный руководитель Народная артистка РФ Лариса Гергиева). Работала на проектах с солистами с мировым именем, такими, как Хосе КАРРЕРАС, выступала совместно с русско-английским баритоном Сергеем ЛЕЙФЕРКУСОМ.



Начало концерта в 19.00. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 52



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