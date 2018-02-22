"Русский Паганини" Сергей Стадлер выступит на сцене МГК 17 марта
22.02.2018, 12:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Найдётся ли еще один такой художник, жизнь и слава которого сияли бы таким ярким солнечным блеском, художник, которого весь мир в своем восторженном поклонении признал бы королём всех художников», – отзывался о великом Паганини вдохновлённый его музыкой Лист.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ МГК
17 марта, суббота, 19.00
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга
Дирижёр и солист –
Сергей СТАДЛЕР (скрипка)
В программе:
Паганини
В Италии, в муниципалитете Генуи хранится скрипка гениального Паганини, которую он завещал своему родному городу. На ней раз в год, по установленной традиции, играют самые известные скрипачи мира. Паганини называл скрипку «моя пушка» — так музыкант выражал своё участие в национально-освободительном движении Италии, развернувшемся в первой трети XIX в. Неистовое, бунтарское искусство скрипача поднимало патриотические настроения итальянцев, призывало их к борьбе против социального бесправия.
Сочинения Паганини до сих пор звучат на концертной эстраде, продолжая пленять слушателей нескончаемой кантиленой, виртуозной стихией, страстностью, беспредельной фантазией в раскрытии инструментальных возможностей скрипки. 17 марта его музыка прозвучит в Москве в исполнении «русского Паганини» Сергея Стадлера. На историческую сцену Большого зала музыкант выйдет вместе с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ МГК
17 марта, суббота, 19.00
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга
Дирижёр и солист –
Сергей СТАДЛЕР (скрипка)
В программе:
Паганини
В Италии, в муниципалитете Генуи хранится скрипка гениального Паганини, которую он завещал своему родному городу. На ней раз в год, по установленной традиции, играют самые известные скрипачи мира. Паганини называл скрипку «моя пушка» — так музыкант выражал своё участие в национально-освободительном движении Италии, развернувшемся в первой трети XIX в. Неистовое, бунтарское искусство скрипача поднимало патриотические настроения итальянцев, призывало их к борьбе против социального бесправия.
Сочинения Паганини до сих пор звучат на концертной эстраде, продолжая пленять слушателей нескончаемой кантиленой, виртуозной стихией, страстностью, беспредельной фантазией в раскрытии инструментальных возможностей скрипки. 17 марта его музыка прозвучит в Москве в исполнении «русского Паганини» Сергея Стадлера. На историческую сцену Большого зала музыкант выйдет вместе с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга.
Источник: МГК им. Чайковского