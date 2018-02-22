ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О Рувиме Островском почитатели его таланта отзываются так: «это философ, поэт, исследователь мира. Смысл его искусства — познание и “устроение” мира, созидательное воздействие на мир, на человека».

На этот раз известный российский пианист предлагает столичной публике свой взгляд на творчество Иоганна Себастьяна Баха. В его интерпретации прозвучат такие известные сочинения композитора, как Партита си-бемоль мажор, Концерт ре минор, Каприччио на отъезд возлюбленного брата, Хроматическая фантазия и фуга ре минор, Итальянский концерт фа мажор и Французская увертюра си минор.

Рувим Островский родился в 1963 г. в Батуми, там же окончил музыкальную школу по классу Н. Шаладзе. После переезда в Москву продолжил обучение в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории (класс Л.В. Мохель), к этому же времени относится начало общения с выдающимся органистом профессором Л.И. Ройзманом, оказавшим существенное влияние на становление молодого музыканта. После окончания Московской консерватории и аспирантуры по классу профессора Г.Б. Аксельрода в 1990 г. развернулась его интенсивная творческая деятельность в трёх направлениях: исполнительском, педагогическом и научно-исследовательском. В 1990–2004 гг. — доцент Петрозаводской консерватории. В числе его учеников — многие лауреаты международных конкурсов. Пианист даёт регулярные мастер-классы в России, Дании, Канаде, Японии, Австрии, в том числе на Международных летних Академиях в Зальцбурге (2000 – 2004) и Костомукше (1993 – 1995 и 2005 – 2007), а также работа в жюри международных, российских и региональных конкурсов дополняют его насыщенную педагогическую деятельность. С 2004 г. Р. Островский преподаёт в Московской консерватории, где ныне ведёт класс специального фортепиано, являясь доцентом кафедры под руководством С.Л. Доренского. Им опубликован ряд трудов, посвящённых различным проблемам фортепианного искусства.

В 1995 г. Островский защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лист и русское фортепианное исполнительство XIX столетия». Пианист ведёт интенсивную концертную деятельность в качестве солиста и ансамблиста, а также с симфоническими и камерными оркестрами в России, странах ближнего (Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Украина) и дальнего (Австрия, Германия, Дания, Канада, Португалия, Польша, Югославия, Япония) зарубежья. Как ансамблист Р. Островский сотрудничал с Е.Г. Сорокиной и А.Г. Бахчиевым, И.В. Бочковой, Г. Муржой, квартетами им. Глинки и Прокофьева, многими другими инструменталистами и вокалистами.

Удостоен почётного звания Заслуженный деятель искусств Республики Карелия.

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

3 марта, суббота, 19.00

Абонемент №27

«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»

Цикл III

Рувим ОСТРОВСКИЙ (фортепиано)

В программе:

Бах – Партита си-бемоль мажор, BWV 825

– Концерт ре минор (по А. Марчелло), BWV 974

– Каприччио на отъезд возлюбленного брата, BWV 992

– Хроматическая фантазия и фуга ре минор, BWV 903

– Итальянский концерт фа мажор, BWV 971

– Французская увертюра си минор, BWV 831