ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт-Петербургская Государственная Консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова анонсировала план концертной деятельности на март.



Концертный зал Консерватории

улица Глинки, дом 2, аудитория № 342

2 марта в 19:00 в рамках цикла «Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории» пройдёт концерт класса заслуженной артистки России, профессора кафедры сольного пения Нины Николаевны Арсентьевой. В программе – сочинения, созданные для самого совершенного и удивительного музыкального инструмента – человеческого голоса: арии из известнейших опер, романсы и песни композиторов, принадлежащих к различным стилям и национальным школам.

15 марта в 19:00 состоится вечер музыки для флейты, посвящённый дню рождения заслуженного деятеля искусств России, профессора кафедры деревянных духовых инструментов Александры Михайловны Вавилиной-Мравинской. С юбилеем своего Учителя поздравят студенты и выпускники Консерватории, солисты Мариинского и Большого театров, крупнейших филармоний и симфонических оркестров России.

16 марта в 19:00 Консерватория приглашает окунуться в стихию джазовой импровизации. Фортепианные и вокально-инструментальные композиции прозвучат в исполнении заслуженного деятеля искусств России, профессора Сергея Михайловича Мальцева, лауреата международных конкурсов, преподавателя Александра Маслова, а также студентов фортепианного факультета.

18 марта в 15:00 Консерватория ждёт маленьких слушателей и их родителей на четвёртой встрече абонемента для семейного слушания «В содружестве с Музыкой». На сей раз гостьей программы станет царица наук – Математика. Гости вечера постигнут законы, по которым музыкальная мысль превращается в стройную архитектуру звуков, а композиторы Бах, Гайдн, Чайковский и Прокофьев посвятят в тайны чисел и алгоритмов.

19 марта в 19:00 состоится концерт класса заслуженной артистки России, профессора Анны Александровны Макаровой. В центре программы-калейдоскопа музыкальных эпох, от Гайдна до Паттерсона, окажется арфа – один из самых древних и утончённых музыкальных инструментов.

21 марта в 19:00 цикл «Вспоминая выдающихся учителей» отметит 90-летие заслуженной артистки России, профессора кафедры камерного ансамбля Елены Аркадьевны Шафран. В исполнении студентов и профессоров Санкт-Петербургской консерватории прозвучат сочинения Гайдна, Брамса, Мясковского, Мартину для разных инструментальных составов.

23 марта в 19:00 цикл «Студенческие проекты» предлагает уникальную концертную программу «К богам ритма», главными героями которой, конечно же, станут ударные инструменты. Студенты Санкт-Петербургской консерватории, Высшей школы музыки Вены (Австрия) и Университета искусств Codarts (Роттердам, Нидерланды) познакомят слушателей с творчеством двух современных композиторов Японии и Сербии – Кейко Абэ и Небойши Живковича.

26 марта в 19:00 в рамках консерваторского цикла «Вспоминая выдающихся учителей» состоится ещё один вечер памяти: преподаватели и студенты кафедры оперной подготовки будут вспоминать замечательного дирижёра и педагога – профессора Маргариту Львовну Хейфец. Концерт пройдёт в форме спектакля-попурри из фрагментов русских и зарубежных опер.

Программы Консерватории в концертных залах города

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР-2, ЗАЛ МУСОРГСКОГО

14 марта в 19:30 Зал Мусоргского (Мариинский театр-2) наполнится звучанием деревянных духовых инструментов. Произведения французских, польских и русских композиторов прозвучат в исполнении трёх поколений Санкт-Петербургской консерватории: учащихся Средней специальной музыкальной школы, студентов и профессоров старейшего музыкального ВУЗа России.

СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

улица Большая Морская, дом 45

14 марта в 19:00 на сцене Союза Композиторов вновь состоится увлекательный концерт-диалог между старшим и младшим поколениями Петербургской композиторской школы. В программе – сочинения для фортепиано, вокальные циклы, а также камерная музыка для различных инструментальных составов.

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР-2, ЗАЛ ПРОКОФЬЕВА

22 марта в 19:00 в рамках цикла «Образы русского фольклора» будет представлена программа «Голоса русских народных инструментов». Прозвучат сочинения самых разнообразных жанров и стилей: от обработок народных песен и переложений знаменитых опусов для ансамблей народных инструментов до произведений современных авторов – Пьяццоллы, Хермосы, Макконена и других.

STEINWAY PIANO GALLERY SAINT-PETERSBURG

улица Восстания , дом 42а

22 марта в 16:00 Консерватория приглашает на «Фортепианный класс-концерт», который по традиции пройдёт в концертном зале Steinway Piano Gallery Saint-Petersburg. Своими исполнительскими и методическими «секретами» с учениками музыкальных школ и их наставниками поделятся профессор Владимир Валерьевич Мищук и студенты его класса.