В петербургской филармонии пройдёт большой цикл новогодних концертов

С 27 декабря по 7 января на сценах Большого и Малого залов Санкт-Петербургской академической филармонии пройдёт большая серия новогодних концертов. Симфонические коллективы филармонии и приглашённые музыканты, в числе которых такие известные солисты и коллективы, как "Терем-квартет", Jazz Philharmonic Orchestra, Singolo Orchestra, Crossmusic, "Бис-квит", Александр Князев представят программы от классики до джаза и популярных мелодий из голливудских кинокартин и бродвейских мюзиклов. В новогоднюю афишу филармонии вошли 29 концертов.



"Музыка украшает жизнь всегда, но в предновогоднюю пору и в первые дни Нового года хорошие концерты особенно востребованы", – отмечает Игорь Наумов, директор Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии. "К празднику мы приготовили для нашей публики множество разнообразных программ: классика, джаз, программы из музыки кинофильмов и мюзиклов, интерактивные спектакли для детей. Уверен, что каждый найдёт для себя концерт по вкусу, и, не сомневаюсь, что визит в филармонию в конце декабря усилит ощущение приближающегося праздника, а в долгие январские выходные станет для слушателей одним из ярких счастливых впечатлений".



Детской аудитории адресованы интерактивные спектакли "Тайна волшебных часов", которые состоятся 3, 4 и 5 января в Малом зале филармонии. Эксклюзивное представление в жанре новогоднего детектива, созданное под руководством режиссера-постановщика Ильи Архипова, пройдёт под аккомпанемент инструментального ансамбля VOCi.



28 декабря в исполнении Струнного ансамбля артистов Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии прозвучит одно из самых известных сочинений классического репертуара - "Времена года" Вивальди, а также их "рифма XX века" - "Времена года" Пьяццоллы.



29 декабря Заслуженный коллектив России под управлением Феликса Коробова исполнит музыку, созданную представителями славной семьи Штраусов; Академический симфонический оркестр под управлением Александра Дмитриева 31 декабря представит новогодний концерт, на котором прозвучат популярные сочинения Чайковского, Глазунова, Брамса, Шуберта и других композиторов; 6 января в исполнении коллектива в рамках абонемента "Александр Дмитриев и его оркестр" прозвучит программа известной классической музыки.



6 января сочинения Вивальди, Генделя, Пьяццоллы и других композиторов в переложениях для ансамбля исполнят концертмейстер Заслуженного коллектива России Лев Клычков (скрипка), Артур Бочкивский (гитара) и Владимир Мищук (фортепиано).



Значительная часть праздничной афиши сформирована из программ специально приглашённых музыкантов и коллективов. В Большом зале 28 декабря органист Владимир Хомяков и саксофонист Игорь Паращук исполнят музыку от Баха до Эллингтона; 30 декабря новогодний концерт представит Jazz Philharmonic Orchestra (художественный руководитель – Кирилл Бубякин, ведущий – Владимир Фейертаг); 31 декабря здесь выступит "Терем-квартет"; Singolo Orchestra под управлением Антона Гаккеля 3 января представит программу "Голливуд в Новогоднем Петербурге" (солист – Никита Зубарев (виолончель); 4 января в исполнении коллектива прозвучит музыка бродвейских мюзиклов (солист – Дмитрий Ганенко (виолончель)); 5 января программу "Воспоминания об Италии" исполнит Камерный оркестр "Дивертисмент", художественный руководитель и дирижер – Илья Иофф; 7 января яркое концертное шоу с оригинальными обработками классических и новогодних мелодий, а также музыки из советских кинофильмов представит слушателям ансамбль "Бис-квит".



Малый зал филармонии также предложит слушателям праздничные, но более классические программы. В новогодние праздники на этой площадке с камерными программами выступят известные солисты: 27 декабря сочинения Бетховена и Брамса прозвучат в исполнении всемирно известного виолончелиста Александра Князева (партия фортепиано – Елена Башкирова); 29 декабря пианист Лев Винокур представит программу музыки XIX и XX веков, в том числе сюиты из балетов Чайковского; 4 января в исполнении пианиста Александра Лубянцева прозвучат сочинения Шопена.



Также в Малом зале пройдут концерты ансамблей различного состава и репертуара – от джаза до классики: 30 декабря программу "Новогодний сувенир" из сочинений классического репертуара представит международный ансамбль солистов в составе Витаутас Сондецкис (виолончель, Германия), Верен Андроникоф (сопрано, Германия), Алексей Лундин (фортепиано), Татьяна Федосеева (скрипка); 31 декабря музыка Штрауса, Пьяццоллы, Леграна, Дунаевского и Стрельникова прозвучит в исполнении Молодёжного камерного оркестра Санкт-Петербургского Университета под управлением Андрея Алексеева (солисты – Наталья Савченко (сопрано), Олег Ромашин (баритон)).



2 января взгляд на классические шедевры Вивальди и Чайковского через призму джаза представит ансамбль "Crossmusic" в составе Станислава Чигадаева (фортепиано), Григория Воскобойника (контрабас), Петра Михеева (ударные). 3 января ансамбль медных духовых инструментов Olympic Brass Orchestra (дирижёр – Александр Голиков, художественный руководитель – Алексей Степанов) исполнит программу Штраус-гала, 6 января музыканты представят программу "Новогодняя ракета вокруг света". 5 января народная музыка стран балканского полуострова прозвучит в исполнении Ансамбля "Добраночь" (художественный руководитель – Дмитрий Храмцов);



7 января Санкт-Петербургский молодёжный симфонический оркестр "Васильевский остров" под управлением Сергея Ефаева предложит публике программу из сочинений Вивальди, Гайдна, Моцарта и других композиторов, в числе солистов на концерте выступит известный исполнитель на балалайке-контрабасе Михаил Дзюдзе. Также 7 января поздравления с юбилеем от коллег и слушателей примет ансамбль "Рождество", слушателей ждут общение с ряжеными, загадки, колядование и даже гадания.

Подписывайтесь на наши группы: В Контакте, Facebook, Twitter