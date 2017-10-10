ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 октября Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет на сцене Российского академического Молодёжного театра спектакль «Летучая мышь» Иоганна Штрауса в рамках II Всероссийского фестиваля «Видеть музыку».

«Летучая мышь» – одно из самых непревзойдённых творений Иоганна Штрауса-младшего. На сегодняшний день невозможно представить репертуар музыкальных театров без этой «жемчужины опереточной венской короны», «изящной безделицы», «оперетты всех оперетт».

История, на сюжет которой написано либретто, на самом деле произошла в Париже. На карнавале муж не узнал свою жену в костюме «летучей мыши» и влюбился в «незнакомку». Забавный анекдот-факт не оставил равнодушными французских драматургов Мельяка и Галеви. Их пьесу купил директор венского театра «Ан дер Вин». Она ему очень понравилась, и всем своим знакомым он рассказывал предысторию. Услышанный анекдот привёл в такой восторг 22-летнего композитора, что он, не раздумывая, принялся за создание музыки, и написал партитуру всего за 6 недель. Венские драматурги Хаффнер и Жене несколько переработали пьесу, изменив имена действующих лиц. Кстати, именно Рихард Жене дал ей название «Летучая мышь».

В постановке Юрия Александрова жанр оперетты предстанет во всём своём великолепии в исполнении ведущих солистов театра. Ведь, на первый взгляд кажущаяся очень лёгкой, изумительная по красоте музыка требует роскошных оперных голосов, хорошего оркестра, а ещё настоящих героев и героинь, с драматической актёрской породой.

«Летучая мышь» в «Санктъ-Петербургъ Опере» – это флёр старой Вены и, конечно, вечные любовные темы: кризис среднего возраста, мужские измены, женская месть, но с современными авторскими акцентами. Как сможет убедиться зритель, Штраус писал не о наказанном пороке, а об умении жить и любить азартно, вдохновенно и празднично.



Очарование радостных мелодий, их весёлая танцевальность пленяют своим праздничным жизнеутверждением, а тонкий юмор и филигранная ирония, мастерски вписанные в сюжетную линию, восхищают и соединяют мелодраматический и чисто комедийный стили. Ненавязчивая и легко запоминающаяся музыка дарит зрителю веру в настоящую любовь, подлинную красоту и истинное счастье, к которым стремится сердце и разум каждого из нас.



И. Штраус. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Классическая оперетта в двух действиях

Либретто Н. Эрдмана и М. Вольпина

Премьера состоялась 22 февраля 2013 года

Спектакль является лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» 2014 г.

Режиссёр - постановщик –

народный артист России ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ

Дирижёры – Роберт ЛЮТЕР

Максим ВАЛЬКОВ

Хормейстер – Мария ГЕРГЕЛЬ

Художник - постановщик –

народный художник России Вячеслав ОКУНЕВ

Художник по свету –

народный художник России Вячеслав ОКУНЕВ

Режиссёры – Татьяна КАРПАЧЕВА,

Наталья ЧЕРНИКОВА, Дарья МОДЗАЛЕВСКАЯ

Ответственный концертмейстер – Нина ЖУКОВСКАЯ

Концертмейстер –

лауреат Международного конкурса Инна БОЧАРОВА

Балетмейстер – Ирина ШАРОНОВА

Исполняется на русском языке

Спектакль идёт с одним антрактом



