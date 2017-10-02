Сбербанк открыл в Новосибирске уникальную выставку тактильных картин
02.10.2017, 16:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Это первая в России передвижная выставка тактильных картин, сделанных по уникальной технологии.
В экспозиции представлены рельефные копии мировых шедевров из собрания Пушкинского музея. Прикоснуться к полотнам новосибирцы и гости города смогут в буквальном смысле — благодаря особой технологии изготовления изображение можно «считывать» руками.
Фотографию исходного полотна специальным образом обрабатывают, подбирают текстуры для передачи особенностей изображения: чтобы одежда персонажа, например, на ощупь воспринималась именно как ткань. Границы предметов чётко очерчивают или обозначают, нанося материал слоями. В результате можно пальцами ощутить, где заканчивается один элемент картины и начинается другой.
Выставка «Видеть невидимое» — совместный проект Пушкинского музея, Сбербанка и платёжной системы VISA. В неё вошли произведения художников разных эпох и стилей, чтобы расширить представление слабовидящих людей о европейской живописи.
В Новосибирске представлены следующие полотна: «Благовещение» Сандро Боттичелли и «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена и «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо.
Кроме того, в каждом городе, куда приезжает выставка, организаторы выбирают картину из местного собрания и делают копию, адаптированную к восприятию незрячих и слабовидящих людей. В Новосибирске выставка дополнена рельефной репродукцией картины известного русского живописца XIX века Василия Тропинина «Портрет князя А. С. Долгорукова». Оригинал картины представлен в постоянной экспозиции Новосибирского государственного художественного музея и является одной из жемчужин музейной коллекции.
В экспозиции представлены рельефные копии мировых шедевров из собрания Пушкинского музея. Прикоснуться к полотнам новосибирцы и гости города смогут в буквальном смысле — благодаря особой технологии изготовления изображение можно «считывать» руками.
Фотографию исходного полотна специальным образом обрабатывают, подбирают текстуры для передачи особенностей изображения: чтобы одежда персонажа, например, на ощупь воспринималась именно как ткань. Границы предметов чётко очерчивают или обозначают, нанося материал слоями. В результате можно пальцами ощутить, где заканчивается один элемент картины и начинается другой.
Выставка «Видеть невидимое» — совместный проект Пушкинского музея, Сбербанка и платёжной системы VISA. В неё вошли произведения художников разных эпох и стилей, чтобы расширить представление слабовидящих людей о европейской живописи.
В Новосибирске представлены следующие полотна: «Благовещение» Сандро Боттичелли и «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена и «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо.
Кроме того, в каждом городе, куда приезжает выставка, организаторы выбирают картину из местного собрания и делают копию, адаптированную к восприятию незрячих и слабовидящих людей. В Новосибирске выставка дополнена рельефной репродукцией картины известного русского живописца XIX века Василия Тропинина «Портрет князя А. С. Долгорукова». Оригинал картины представлен в постоянной экспозиции Новосибирского государственного художественного музея и является одной из жемчужин музейной коллекции.
Источник: Сбербанк