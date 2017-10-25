Сергей Безродный отметит 60-летие с "Виртуозами Москвы" в Доме Музыки
25.10.2017, 17:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Спиваков и Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» поздравят с 60-летием заслуженного артиста России, пианиста и дирижёра Сергея Безродного в Камерном зале Московского международного Дома музыки 19 ноября. На концерте-бенефисе юбиляр выступит в качестве дирижёра и солиста.
В программе:
- ШНИТКЕ - Соната для скрипки и камерного оркестра. Солист - Владимир Спиваков. Партия клавесина - Сергей Безродный.
- ШНИТКЕ - Концерт для фортепиано и струнных. Солист - Сергей Безродный. Дирижёр - Владимир Спиваков.
- МОЦАРТ - Музыка к балету «Безделушки» (Lespetitsriens), KV 299b
- МОЦАРТ - Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром, KV 364. Солисты: Алексей Лундин, Александр Митинский. Дирижёр - Сергей Безродный.
Сергей Безродный - пианист, клавесинист и дирижёр, представитель известной артистической династии, солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», в составе которого работает более 35 лет. Музыкант выступал с такими выдающимися музыкантами, как Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Пинхас Цукерман, Иегуди Менухин, Миша Майский и многими другими. Совместно с Владимиром Спиваковым и оркестром «Виртуозы Москвы» он дал множество концертов и выпустил более 20 альбомов. Их альбом с записями сонат С. Франка, М. Равеля и Р. Штрауса (Capriccio, 2001) немецкая газета Süddeutsche Zeitung назвала «диском года», а итальянская газета «Mattino» опубликовала восторженный отзыв после концертных гастролей музыкантов: «В театре Медитерранео» были гостями великолепный скрипач Владимир Спиваков, артист, от которого мы могли ждать только совершенной игры, и пианист Сергей Безродный, буквально поразивший публику».
На праздничном концерте, посвящённом 60-летнему юбилею Сергея Безродного, прозвучат коронные сочинения из репертуара артистов - произведения А. Шнитке и В. А. Моцарта. Так, Первая скрипичная соната Шнитке приобрела огромную популярность именно благодаря художественной трактовке Владимира Спивакова и Сергея Безродного, в первой версии исполнившего партию фортепиано, а во второй клавесина. Сам Альфред Шнитке высоко оценил эту интерпретацию и назвал её «воплощённой мечтой композитора».
В программе:
- ШНИТКЕ - Соната для скрипки и камерного оркестра. Солист - Владимир Спиваков. Партия клавесина - Сергей Безродный.
- ШНИТКЕ - Концерт для фортепиано и струнных. Солист - Сергей Безродный. Дирижёр - Владимир Спиваков.
- МОЦАРТ - Музыка к балету «Безделушки» (Lespetitsriens), KV 299b
- МОЦАРТ - Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром, KV 364. Солисты: Алексей Лундин, Александр Митинский. Дирижёр - Сергей Безродный.
Сергей Безродный - пианист, клавесинист и дирижёр, представитель известной артистической династии, солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», в составе которого работает более 35 лет. Музыкант выступал с такими выдающимися музыкантами, как Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Пинхас Цукерман, Иегуди Менухин, Миша Майский и многими другими. Совместно с Владимиром Спиваковым и оркестром «Виртуозы Москвы» он дал множество концертов и выпустил более 20 альбомов. Их альбом с записями сонат С. Франка, М. Равеля и Р. Штрауса (Capriccio, 2001) немецкая газета Süddeutsche Zeitung назвала «диском года», а итальянская газета «Mattino» опубликовала восторженный отзыв после концертных гастролей музыкантов: «В театре Медитерранео» были гостями великолепный скрипач Владимир Спиваков, артист, от которого мы могли ждать только совершенной игры, и пианист Сергей Безродный, буквально поразивший публику».
На праздничном концерте, посвящённом 60-летнему юбилею Сергея Безродного, прозвучат коронные сочинения из репертуара артистов - произведения А. Шнитке и В. А. Моцарта. Так, Первая скрипичная соната Шнитке приобрела огромную популярность именно благодаря художественной трактовке Владимира Спивакова и Сергея Безродного, в первой версии исполнившего партию фортепиано, а во второй клавесина. Сам Альфред Шнитке высоко оценил эту интерпретацию и назвал её «воплощённой мечтой композитора».
Источник: ММДМ