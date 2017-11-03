Сергей Шойгу отметил экспозицию Кубани на III фестивале Русского географического общества
03.11.2017, 13:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ .Сергей Шойгу отметил экспозицию Кубани на III фестивале Русского географического общества.
Мероприятие проходит в Москве в Центральном доме художника с 3 по 12 ноября.
Как отметил министр обороны РФ, глава РГО Сергей Шойгу в этом году в Фестивале принимают участие делегации из 30 регионов страны. На территории площадью порядка шести тысяч квадратных метров организовано несколько выставочных зон – «История РГО», «Жилища народов России», «Народные костюмы», «Промыслы и ремесла России».
Экспозиция Краснодарского края представлена «Хатой казака». Здесь гости и участники Фестиваля могут познакомиться с кубанскими ремеслами и предметами быта казаков, попробовать сельскохозяйственную продукцию региона.
Сергей Шойгу отметил участие края в мероприятии, подчеркнув уникальность и колоритность кубанского казачества.
По словам председателя РГО, бережное отношение к национальной самобытности, сохранение этнического колорита способствует консолидации общества и уверенному развитию России.
Мероприятие проходит в Москве в Центральном доме художника с 3 по 12 ноября.
Как отметил министр обороны РФ, глава РГО Сергей Шойгу в этом году в Фестивале принимают участие делегации из 30 регионов страны. На территории площадью порядка шести тысяч квадратных метров организовано несколько выставочных зон – «История РГО», «Жилища народов России», «Народные костюмы», «Промыслы и ремесла России».
Экспозиция Краснодарского края представлена «Хатой казака». Здесь гости и участники Фестиваля могут познакомиться с кубанскими ремеслами и предметами быта казаков, попробовать сельскохозяйственную продукцию региона.
Сергей Шойгу отметил участие края в мероприятии, подчеркнув уникальность и колоритность кубанского казачества.
По словам председателя РГО, бережное отношение к национальной самобытности, сохранение этнического колорита способствует консолидации общества и уверенному развитию России.
Источник: http://www.krasnodar.ru