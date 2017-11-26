OREANDA-NEWS. Сергей Собянин поздравил москвичек с Днём матери. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Мамы Москвы ярко проявляют себя и дома, и на работе, успешно трудятся во всех сферах жизни столицы.

В свою очередь город создаёт условия для того, чтобы женщины могли в полной мере реализовать себя, свои таланты. Многие проблемы снимают с материнских плеч новые детские сады и школы, поликлиники и больницы. Прекрасные возможности для семейного отдыха круглый год предоставляют благоустроенные парки.

Не менее важна, конечно же, социальная поддержка материнства и детства. С 1 января 2018 года Москва значительно увеличивает размеры выплат семьям с детьми.

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Официально его учредили 19 лет назад.