Сергей Собянин поздравил москвичек с Днём матери
26.11.2017, 15:17
OREANDA-NEWS. Сергей Собянин поздравил москвичек с Днём матери. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".
Мамы Москвы ярко проявляют себя и дома, и на работе, успешно трудятся во всех сферах жизни столицы.
В свою очередь город создаёт условия для того, чтобы женщины могли в полной мере реализовать себя, свои таланты. Многие проблемы снимают с материнских плеч новые детские сады и школы, поликлиники и больницы. Прекрасные возможности для семейного отдыха круглый год предоставляют благоустроенные парки.
Не менее важна, конечно же, социальная поддержка материнства и детства. С 1 января 2018 года Москва значительно увеличивает размеры выплат семьям с детьми.
День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Официально его учредили 19 лет назад.
Мамы Москвы ярко проявляют себя и дома, и на работе, успешно трудятся во всех сферах жизни столицы.
В свою очередь город создаёт условия для того, чтобы женщины могли в полной мере реализовать себя, свои таланты. Многие проблемы снимают с материнских плеч новые детские сады и школы, поликлиники и больницы. Прекрасные возможности для семейного отдыха круглый год предоставляют благоустроенные парки.
Не менее важна, конечно же, социальная поддержка материнства и детства. С 1 января 2018 года Москва значительно увеличивает размеры выплат семьям с детьми.
День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Официально его учредили 19 лет назад.