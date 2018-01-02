Сергей Собянин поздравил с днём рождения народного артиста СССР Юрия Григоровича
02.01.2018, 18:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сергей Собянин поздравил с днём рождения народного артиста СССР Юрия Григоровича.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
"Прославленный хореограф, балетмейстер и педагог, Вы вносите огромный вклад в развитие отечественного и мирового балетного искусства.
С Вашим выдающимся творчеством связаны триумфальные постановки Большого театра, яркие оригинальные и классические спектакли на других ведущих сценах мира. Ваши произведения подчёркивают уникальные достоинства балета, дарят зрителям красоту и радость".
Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище (сейчас Санкт-Петербургская академия русского балета имени А.Я. Вагановой), затем был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (сейчас Мариинский театр).
Успех пришёл к Юрию Григоровичу после того, как он поставил на сцене Театра имени С.М. Кирова балеты "Каменный цветок" Сергея Прокофьева (1957) и "Легенда о любви" Арифа Меликова (1961).
В 1964–1995 годах Юрий Григорович был главным балетмейстером Большого театра. В 1996 году фактически основал Краснодарский театр балета. Через несколько лет вернулся к сотрудничеству с Большим театром. Также ставил спектакли в театрах Минска, Таллина, Вены, Парижа, Рима и других городов. Ведёт активную преподавательскую деятельность.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
"Прославленный хореограф, балетмейстер и педагог, Вы вносите огромный вклад в развитие отечественного и мирового балетного искусства.
С Вашим выдающимся творчеством связаны триумфальные постановки Большого театра, яркие оригинальные и классические спектакли на других ведущих сценах мира. Ваши произведения подчёркивают уникальные достоинства балета, дарят зрителям красоту и радость".
Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище (сейчас Санкт-Петербургская академия русского балета имени А.Я. Вагановой), затем был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (сейчас Мариинский театр).
Успех пришёл к Юрию Григоровичу после того, как он поставил на сцене Театра имени С.М. Кирова балеты "Каменный цветок" Сергея Прокофьева (1957) и "Легенда о любви" Арифа Меликова (1961).
В 1964–1995 годах Юрий Григорович был главным балетмейстером Большого театра. В 1996 году фактически основал Краснодарский театр балета. Через несколько лет вернулся к сотрудничеству с Большим театром. Также ставил спектакли в театрах Минска, Таллина, Вены, Парижа, Рима и других городов. Ведёт активную преподавательскую деятельность.