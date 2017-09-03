Сезон "Танцуй в парках" завершился в подмосковных Химках
03.09.2017, 11:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В парке имени Толстого в Химках закрылся сезон «Танцуй в парках», на закрытии выступили артисты и спортсмены, для детей организовали конкурсы и викторины, сообщает пресс-служба администрации города.
«Торжественное закрытие общероссийского проекта «Танцуй в парках» прошло в химкинском парке имени Л.Н. Толстого. В рамках мероприятия для химчан выступали профессиональные артисты и начинающие спортсмены. Также была организована масштабная развлекательная программа. В парке работали различные интерактивные площадки, кукольный театр, анимационное представление», – отмечается в сообщении.
Проект «Танцуй в парках» стартовал в Химках в начале лета.
«Торжественное закрытие общероссийского проекта «Танцуй в парках» прошло в химкинском парке имени Л.Н. Толстого. В рамках мероприятия для химчан выступали профессиональные артисты и начинающие спортсмены. Также была организована масштабная развлекательная программа. В парке работали различные интерактивные площадки, кукольный театр, анимационное представление», – отмечается в сообщении.
Проект «Танцуй в парках» стартовал в Химках в начале лета.
Источник: Правительство Московской области