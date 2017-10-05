Скрипачка Агнеш Лангер и дирижёр Михаил Гертс выступят в Светлановском зале ММДМ
05.10.2017, 16:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 5 октября 2017 года в 19:00 в Светлановском зале Московского Международного дома музыки выступит Национальный филармонический оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр – Владимир Спиваков.
Солистка – Агнеш ЛАНГЕР, скрипка (Венгрия)
Дирижёр – Михаил ГЕРТС (Эстония)
В программе:
- БЕТХОВЕН - Увертюра к балету «Творения Прометея», соч. 43
- ШОСТАКОВИЧ - Концерт №1 для скрипки с оркестром ля минор, соч. 77
- БЕТХОВЕН - Симфония №5 до минор, соч. 67
XV юбилейный сезон Дома музыки продолжит знакомить слушателей с выдающимися академическими исполнителями и лучшими образцами музыкальной классики. Подтверждением этому станет первый концерт абонемента «Шедевры на все времена №1», в программу которого вошли сочинения Людвига ван Бетховена и Дмитрия Шостаковича.
Агнеш Лангер – венгерская скрипачка, лауреат ряда престижных конкурсов, в том числе - имени Б. Бартока и имени Э. Затурецкого в Венгрии, конкурса имени Ю. Янкелевича в Омске. В 2014 году она была удостоена гранта Фонда инициатив во имя будущего (ZIRP) земли Рейнланд-Пфальц (Германия). В мае 2016 года в Уфе впервые прошёл Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова, на котором Агнеш Лангер завоевала вторую премию и получила в награду инструмент работы французского мастера Алена Карбонара. На судей молодая исполнительница произвела большое впечатление.
«Агнеш Лангер не отставала от своих конкурентов и вышла на сцену в предвкушении битвы. Иностранцу привозить на российский конкурс концерт Шостаковича – знаете, это очень смело! Сочный звук, безупречный темп, звуковые баталии маленькой скрипки и большого оркестра, бесконечные терзания величайшего композитора – все было в ее игре» (член конкурсного жюри Рустем Сулейманов).
За пульт Национального филармонического оркестра России в этот вечер встанет Михаил Гертс –дипломант конкурса дирижёров имени Е.Ф. Светланова в Париже, финалист конкурса имени Донателлы Флик в Лондоне, победитель конкурса молодых дирижёров German Operetta Award. С сезона 2015/2016 Гертс является дирижёром и заместителем музыкального руководителя театра г. Хаген в Германии.
В 2015 году он начал сотрудничать с Национальным филармоническим оркестром России и уже через год стал одним из наиболее активных участников гастрольных туров оркестра, блестяще проявив себя на фестивалях Владимира Спивакова в Омске, Перми и Кольмаре. Владимир Спиваков пригласил молодого коллегу также и на свой скрипичный конкурс в Уфу, где Гертс, в частности, аккомпанировал АгнешЛангер в Концерте Шостаковича.
Солистка – Агнеш ЛАНГЕР, скрипка (Венгрия)
Дирижёр – Михаил ГЕРТС (Эстония)
В программе:
- БЕТХОВЕН - Увертюра к балету «Творения Прометея», соч. 43
- ШОСТАКОВИЧ - Концерт №1 для скрипки с оркестром ля минор, соч. 77
- БЕТХОВЕН - Симфония №5 до минор, соч. 67
XV юбилейный сезон Дома музыки продолжит знакомить слушателей с выдающимися академическими исполнителями и лучшими образцами музыкальной классики. Подтверждением этому станет первый концерт абонемента «Шедевры на все времена №1», в программу которого вошли сочинения Людвига ван Бетховена и Дмитрия Шостаковича.
Агнеш Лангер – венгерская скрипачка, лауреат ряда престижных конкурсов, в том числе - имени Б. Бартока и имени Э. Затурецкого в Венгрии, конкурса имени Ю. Янкелевича в Омске. В 2014 году она была удостоена гранта Фонда инициатив во имя будущего (ZIRP) земли Рейнланд-Пфальц (Германия). В мае 2016 года в Уфе впервые прошёл Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова, на котором Агнеш Лангер завоевала вторую премию и получила в награду инструмент работы французского мастера Алена Карбонара. На судей молодая исполнительница произвела большое впечатление.
«Агнеш Лангер не отставала от своих конкурентов и вышла на сцену в предвкушении битвы. Иностранцу привозить на российский конкурс концерт Шостаковича – знаете, это очень смело! Сочный звук, безупречный темп, звуковые баталии маленькой скрипки и большого оркестра, бесконечные терзания величайшего композитора – все было в ее игре» (член конкурсного жюри Рустем Сулейманов).
За пульт Национального филармонического оркестра России в этот вечер встанет Михаил Гертс –дипломант конкурса дирижёров имени Е.Ф. Светланова в Париже, финалист конкурса имени Донателлы Флик в Лондоне, победитель конкурса молодых дирижёров German Operetta Award. С сезона 2015/2016 Гертс является дирижёром и заместителем музыкального руководителя театра г. Хаген в Германии.
В 2015 году он начал сотрудничать с Национальным филармоническим оркестром России и уже через год стал одним из наиболее активных участников гастрольных туров оркестра, блестяще проявив себя на фестивалях Владимира Спивакова в Омске, Перми и Кольмаре. Владимир Спиваков пригласил молодого коллегу также и на свой скрипичный конкурс в Уфу, где Гертс, в частности, аккомпанировал АгнешЛангер в Концерте Шостаковича.
Источник: ММДМ