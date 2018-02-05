ОРЕАНДА-НОВОСТИ Реставраторы воссоздали скульптуры кроликов, украшавшие павильон № 44 «Кролиководство» на ВДНХ в 1950-х годах. Это четыре белоснежные фигуры высотой полтора метра каждая. У кроликов отчетливо прорисованы мордочки, шерстка на груди и лапах. Посетители ВДНХ смогут увидеть их уже в конце февраля. Они украсят парапет торцевых частей здания: с двух сторон расположат по паре кроликов.



«Предположительно подлинные бетонные скульптуры были демонтированы и утрачены в 1960-х годах после объединения павильона “Кролиководство” с павильоном “Охота и звероводство”. Спустя более полувека кролики возвращаются на свое историческое место», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.



Он добавил, что новые скульптуры выполнены из декоративного бетона. Этот материал обладает повышенной прочностью, морозоустойчивостью, а также гарантирует сохранность фигурам сроком до 150 лет. Работа по реконструкции скульптур заняла около полугода. Сперва специалисты исследовали кровлю павильона, где после очистки поверхности обнаружили контуры постаментов, на которых прежде стояли кролики. На основе замеров, расчетных чертежей, а также архивных фотографий в Мосгорнаследии подготовили проект архитектурного решения и создали уменьшенную модель каждого из кроликов. После этого скульпторы приступили к созданию точных копий.



Проект реставрации всего павильона «Кролиководство» был разработан и утвержден в Мосгорнаследии в 2017 году. В ходе работ планируется привести в порядок лепной фриз с изображениями кроликов над арками здания, а также отреставрировать статуи девушек-кролиководов, которые украшают ниши арок на постаментах у входа и интерьеры павильона. Работы планируют завершить до конца года. В павильоне «Кролиководство» намерены проводить выставки и тематические лекции.



Павильон «Кролиководство» был построен в 1954 году по проекту архитектора А.И. Зайцева при участии И.С. Телятникова и является объектом культурного наследия федерального значения. В советские годы в павильоне проводили кролиководческие выставки. Здесь можно было увидеть кроликов разных пород: шиншилл, венских голубых кроликов, белых великанов, ангорских кроликов, пуховых кроликов, а также кроликов пород белка и бабочка. В 1966 году его объединили с павильоном «Охота и звероводство». Павильон стал называться «Кролиководство и пушное звероводство». Несмотря на то что в 1980-х годах павильону было возвращено прежнее название, утраченные скульптуры так и не были восстановлены. Сегодня ремонтно-реставрационные работы ведутся на десятках объектов ВДНХ. В ближайшие годы на территории выставки планируется восстановить 40 исторических зданий и сооружений, большая часть которых являются объектами культурного наследия.