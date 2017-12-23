Снег и легкий мороз ожидает столицу в выходные
23.12.2017, 15:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Восточный антициклон принёс в Москву облака и морозный воздух. Весь день в субботу, 23 декабря, в городе будет пасмурно и местами пройдёт снег. Температура воздуха составит от минус четырёх до минус двух градусов, а скорость юго-западного ветра достигнет трёх - восьми метров в секунду. Водителей также предупреждают о гололедице на дорогах.
В воскресенье, 24 декабря, в столице станет чуть теплее из-за влияния очередного атлантического циклона. Термометры покажут уже от минус двух до нуля градусов. Кроме того, ожидается сильный снегопад и местами метель. Ветер усилится, и его порывы смогут достигать 12–17 метров в секунду.
В начале следующей недели осадки ослабеют, но возможность образования гололедицы останется высокой. Температура воздуха будет колебаться от минус четырёх до минус двух градусов.
В воскресенье, 24 декабря, в столице станет чуть теплее из-за влияния очередного атлантического циклона. Термометры покажут уже от минус двух до нуля градусов. Кроме того, ожидается сильный снегопад и местами метель. Ветер усилится, и его порывы смогут достигать 12–17 метров в секунду.
В начале следующей недели осадки ослабеют, но возможность образования гололедицы останется высокой. Температура воздуха будет колебаться от минус четырёх до минус двух градусов.