"Снимается семейство", "Фотоварежка" и "Ничего обычного": лучшие идеи для первых выходных зимы
02.12.2017, 15:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прогуляться по одному из древнейших районов столицы, узнать секреты эксцентричной поэтессы и лауреата Нобелевской премии, побороться за приз в конкурсе на лучшую фотоварежку, увидеть ретроспективу фильмов Джона Форда и полюбоваться фотографиями, на которых запечатлели обитателей зоопарка, — портал мэра столицы рассказал, как отдохнуть в первые зимние выходные.
Юбилейный проект "Манеж. 200 лет в центре событий"
Дата: 10 апреля - 31 декабря
Время: 12:00–22:00
Место: Центральный выставочный зал "Манеж" (Манежная площадь, дом 1)
Возрастные ограничения: 0+
Юбилею исторического здания Центрального выставочного зала "Манеж" посвящён историко-документальный проект "Манеж. 200 лет в центре событий".
Манеж связывает с Кремлём не только расположение в самом сердце столицы, но и знаковые исторические, культурные и социальные события в жизни города. Создатели проекта нашли в архивах редкие документы, фото- и видеоматериалы, артефакты, которые расскажут об истории здания.
Посетители превратятся в исследователей, узнают о прошлом и настоящем московского выставочного объединения и семи его филиалов.
Вход свободный.
Выставка "Каждому по свободе?"
Дата: 17 октября 2017 года - 14 января 2018 года
Время: 12:00–22:00
Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11, строение 1а)
Возрастные ограничения: 6+
В Еврейском музее и центре толерантности можно посмотреть выставку "Каждому по свободе? История одного народа в годы революции". Эта экспозиция о культурном, политическом и религиозном развитии еврейского сообщества в России в 1917–1919 годах.
Музеи, архивы и частные коллекции представили здесь фотографии, книги, театральные афиши, листовки и плакаты политических партий. Также в числе экспонатов - картины Марка Шагала, Роберта Фалька, Иссахар-Бера Рыбака и Эль Лисицкого. Многие картины и документы покажут впервые. Они демонстрируют многообразие еврейской общественно-политической и художественной жизни накануне и после февраля 1917 года. Это был период свободы, надежд, который закончился в 1919 году.
Проект подготовлен совместно с Музеем истории евреев России и командой мультимедийного документального проекта "1917. Свободная история". Помимо исторических фактов и статистики, в хронику войдут рассказы Льва Троцкого, Юлия Мартова, Марка Шагала, Веры Инбер, Семёна Дубнова и Василия Шульгина. Посетители смогут прочитать их письма и услышать голоса из старинных телефонов и по радио.
Экспозиция доступна с воскресенья по четверг с 12:00 до 22:00, в пятницу - с 10:00 до 15:00.
Вход свободный.
Фотовыставка "Снимается семейство"
Дата: 29 ноября 2017 года - 14 января 2018 года
Время: 10:00–16:45
Место: Московский зоопарк (улица Большая Грузинская, дом 1)
Возрастные ограничения: 0+
Выставка фотографа-анималиста Александра Авалова "Снимается семейство" продолжается в Московском зоопарке. Увидеть её можно в выставочном зале Дома П.Т. Клюева - возрождённом объекте культурного наследия. Здесь, в отреставрированном особняке на старой территории зоопарка, проходят не только выставки, но и экскурсии.
Александр Авалов - известный фотохудожник, фотограф-анималист, создатель фотохроники жизни зоопарка.
Экспозиция доступна ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 16:45.
Вход бесплатный.
Ретроспектива Джона Форда
Дата: 1–25 декабря
Время: 18:30
Место: кинотеатр "Сатурн" (улица Снежная, дом 18)
Возрастные ограничения: 16+
В кинотеатре "Сатурн" покажут ретроспективу фильмов классика американского кино Джона Форда. Он отличался крутым нравом и консерватизмом, однако в его картинах много романтики и свободы. 2 декабря посетители смогут посмотреть фильм "Осведомитель" (1935), а 3 декабря - "Пароход, плывущий по течению" (1935). Сеансы начнутся в 18:30, вход свободный.
Конкурс "Фотоварежка-2018"
Дата: 1 декабря 2017 года - 19 января 2018 года
Возрастные ограничения: 0+
Конкурс "Фотоварежка-2018" пройдёт в официальных аккаунтах парка Победы. На его страницах в социальных сетях "В контакте", "Фейсбук" и "Инстаграм" все желающие смогут показать варежки, которые они связали, сшили, сваляли или украсили. Снимки нужно опубликовать и поставить под ними хештеги #поклоннаягора и #фотоварежка2018.
Участник, работа которого наберёт больше всего лайков, получит 3D-ручку, остальные - поощрительные призы.
Подборку лучших работ разместят на страницах парка в социальных сетях и на его официальном сайте. Организаторы подготовили также мастер-классы по вязанию и валянию, интерактивные программы и дефиле.
Как общаться с пожилыми людьми
Дата: 2 декабря
Время: 14:00
Место: павильон "Рабочий и колхозница" (проспект Мира, дом 123б)
Возрастные ограничения: 0+
Координатор одного из благотворительных фондов психолог и театральный режиссёр Мария Побережнюк пригласит на лекцию "Как общаться с пожилыми людьми: эффективная коммуникация". В лектории павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ она расскажет, как наладить контакт с людьми в возрасте, о чём с ними говорить и как реагировать на замечания, как общаться с теми, кто плохо видит или слышит.
Гости также узнают, почему иногда легче беседовать с неродными пожилыми людьми, как понять своих близких и уберечь их от лишних стрессов, как вести себя в домах престарелых и какие особенности проживающих там людей нужно учитывать.
Встреча состоится в рамках зимней образовательной программы ВДНХ, которая стартовала 24 ноября.
Вход свободный.
Яркие наряды, утончённая пластика и восточные танцы
Дата: 2 декабря
Время: 17:30
Место: дом культуры "Нагорный" (Электролитный проезд, дом 3, корпус 1)
Возрастные ограничения: 6+
Концертную программу "Чарующий Восток" в доме культуры "Нагорный" представит ансамбль арабского танца "Хабиби". Его участницы под руководством хореографа Марии Прокудиной познакомят гостей со всем богатством стилей восточного танца и порадуют своими новыми постановками. Неповторимую атмосферу загадочного Востока создадут яркие наряды, утончённая пластика и завораживающие музыкальные ритмы.
Вход свободный.
Экскурсия по музею "Садовое кольцо"
Дата: 3 декабря
Время: 12:00
Место: музей "Садовое кольцо" (проспект Мира, дом 14, строение 10)
Возрастные ограничения: 0+
Бесплатную обзорную экскурсию в Международный день инвалидов проведут в музее "Садовое кольцо".
Все желающие познакомятся с постоянно действующей экспозицией, посвящённой истории Мещанского района. Гид расскажет о древнейших временах, а также утраченных и уцелевших памятниках архитектуры.
Это единственный музей столицы, посвящённый одному из её старейших районов, символу купеческой Москвы. На его примере можно проследить, как строился и развивался город со времён существования удельных князей до наших дней.
"Ничего обычного": беседа о Виславе Шимборской
Дата: 3 декабря
Время: 16:00
Место: библиотека-читальня имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 2)
Возрастные ограничения: 12+
Писатель, филолог, переводчик Михал Русинек приглашает в библиотеку-читальню имени И.С. Тургенева. Он поделится воспоминаниями об известной польской поэтессе Виславе Шимборской (1923–2012) - лауреате Нобелевской премии по литературе (1996). Слушатели узнают, разрешала ли она своим гостям разуваться, какую любила музыку, как делала свои знаменитые коллажи.
Михал Русинек стал секретарём поэтессы вскоре после присуждения ей Нобелевской премии и оставался им до конца её жизни. Его книга "Ничего обычного. О Виславе Шимборской" - это написанное с тактом и любовью произведение об удивительном человеке и эксцентричной даме с прекрасным чувством юмора. При этом она умела говорить о серьёзных вещах, была цельной личностью, которая всегда стремилась оставаться собой. Будут представлены и фотографии поэтессы, например в боксёрских перчатках.
Анатолий Ройтман прочтёт свои новые переводы стихотворений Шимборской. Посетители увидят и дополнительный тираж "Избранного" поэтессы в переводе Асара Эппеля. Впечатлениями о ней поделится и переводчица Ксения Старосельская. Она дружила с Виславой Шимборской.
Юбилейный проект "Манеж. 200 лет в центре событий"
Дата: 10 апреля - 31 декабря
Время: 12:00–22:00
Место: Центральный выставочный зал "Манеж" (Манежная площадь, дом 1)
Возрастные ограничения: 0+
Юбилею исторического здания Центрального выставочного зала "Манеж" посвящён историко-документальный проект "Манеж. 200 лет в центре событий".
Манеж связывает с Кремлём не только расположение в самом сердце столицы, но и знаковые исторические, культурные и социальные события в жизни города. Создатели проекта нашли в архивах редкие документы, фото- и видеоматериалы, артефакты, которые расскажут об истории здания.
Посетители превратятся в исследователей, узнают о прошлом и настоящем московского выставочного объединения и семи его филиалов.
Вход свободный.
Выставка "Каждому по свободе?"
Дата: 17 октября 2017 года - 14 января 2018 года
Время: 12:00–22:00
Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11, строение 1а)
Возрастные ограничения: 6+
В Еврейском музее и центре толерантности можно посмотреть выставку "Каждому по свободе? История одного народа в годы революции". Эта экспозиция о культурном, политическом и религиозном развитии еврейского сообщества в России в 1917–1919 годах.
Музеи, архивы и частные коллекции представили здесь фотографии, книги, театральные афиши, листовки и плакаты политических партий. Также в числе экспонатов - картины Марка Шагала, Роберта Фалька, Иссахар-Бера Рыбака и Эль Лисицкого. Многие картины и документы покажут впервые. Они демонстрируют многообразие еврейской общественно-политической и художественной жизни накануне и после февраля 1917 года. Это был период свободы, надежд, который закончился в 1919 году.
Проект подготовлен совместно с Музеем истории евреев России и командой мультимедийного документального проекта "1917. Свободная история". Помимо исторических фактов и статистики, в хронику войдут рассказы Льва Троцкого, Юлия Мартова, Марка Шагала, Веры Инбер, Семёна Дубнова и Василия Шульгина. Посетители смогут прочитать их письма и услышать голоса из старинных телефонов и по радио.
Экспозиция доступна с воскресенья по четверг с 12:00 до 22:00, в пятницу - с 10:00 до 15:00.
Вход свободный.
Фотовыставка "Снимается семейство"
Дата: 29 ноября 2017 года - 14 января 2018 года
Время: 10:00–16:45
Место: Московский зоопарк (улица Большая Грузинская, дом 1)
Возрастные ограничения: 0+
Выставка фотографа-анималиста Александра Авалова "Снимается семейство" продолжается в Московском зоопарке. Увидеть её можно в выставочном зале Дома П.Т. Клюева - возрождённом объекте культурного наследия. Здесь, в отреставрированном особняке на старой территории зоопарка, проходят не только выставки, но и экскурсии.
Александр Авалов - известный фотохудожник, фотограф-анималист, создатель фотохроники жизни зоопарка.
Экспозиция доступна ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 16:45.
Вход бесплатный.
Ретроспектива Джона Форда
Дата: 1–25 декабря
Время: 18:30
Место: кинотеатр "Сатурн" (улица Снежная, дом 18)
Возрастные ограничения: 16+
В кинотеатре "Сатурн" покажут ретроспективу фильмов классика американского кино Джона Форда. Он отличался крутым нравом и консерватизмом, однако в его картинах много романтики и свободы. 2 декабря посетители смогут посмотреть фильм "Осведомитель" (1935), а 3 декабря - "Пароход, плывущий по течению" (1935). Сеансы начнутся в 18:30, вход свободный.
Конкурс "Фотоварежка-2018"
Дата: 1 декабря 2017 года - 19 января 2018 года
Возрастные ограничения: 0+
Конкурс "Фотоварежка-2018" пройдёт в официальных аккаунтах парка Победы. На его страницах в социальных сетях "В контакте", "Фейсбук" и "Инстаграм" все желающие смогут показать варежки, которые они связали, сшили, сваляли или украсили. Снимки нужно опубликовать и поставить под ними хештеги #поклоннаягора и #фотоварежка2018.
Участник, работа которого наберёт больше всего лайков, получит 3D-ручку, остальные - поощрительные призы.
Подборку лучших работ разместят на страницах парка в социальных сетях и на его официальном сайте. Организаторы подготовили также мастер-классы по вязанию и валянию, интерактивные программы и дефиле.
Как общаться с пожилыми людьми
Дата: 2 декабря
Время: 14:00
Место: павильон "Рабочий и колхозница" (проспект Мира, дом 123б)
Возрастные ограничения: 0+
Координатор одного из благотворительных фондов психолог и театральный режиссёр Мария Побережнюк пригласит на лекцию "Как общаться с пожилыми людьми: эффективная коммуникация". В лектории павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ она расскажет, как наладить контакт с людьми в возрасте, о чём с ними говорить и как реагировать на замечания, как общаться с теми, кто плохо видит или слышит.
Гости также узнают, почему иногда легче беседовать с неродными пожилыми людьми, как понять своих близких и уберечь их от лишних стрессов, как вести себя в домах престарелых и какие особенности проживающих там людей нужно учитывать.
Встреча состоится в рамках зимней образовательной программы ВДНХ, которая стартовала 24 ноября.
Вход свободный.
Яркие наряды, утончённая пластика и восточные танцы
Дата: 2 декабря
Время: 17:30
Место: дом культуры "Нагорный" (Электролитный проезд, дом 3, корпус 1)
Возрастные ограничения: 6+
Концертную программу "Чарующий Восток" в доме культуры "Нагорный" представит ансамбль арабского танца "Хабиби". Его участницы под руководством хореографа Марии Прокудиной познакомят гостей со всем богатством стилей восточного танца и порадуют своими новыми постановками. Неповторимую атмосферу загадочного Востока создадут яркие наряды, утончённая пластика и завораживающие музыкальные ритмы.
Вход свободный.
Экскурсия по музею "Садовое кольцо"
Дата: 3 декабря
Время: 12:00
Место: музей "Садовое кольцо" (проспект Мира, дом 14, строение 10)
Возрастные ограничения: 0+
Бесплатную обзорную экскурсию в Международный день инвалидов проведут в музее "Садовое кольцо".
Все желающие познакомятся с постоянно действующей экспозицией, посвящённой истории Мещанского района. Гид расскажет о древнейших временах, а также утраченных и уцелевших памятниках архитектуры.
Это единственный музей столицы, посвящённый одному из её старейших районов, символу купеческой Москвы. На его примере можно проследить, как строился и развивался город со времён существования удельных князей до наших дней.
"Ничего обычного": беседа о Виславе Шимборской
Дата: 3 декабря
Время: 16:00
Место: библиотека-читальня имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 2)
Возрастные ограничения: 12+
Писатель, филолог, переводчик Михал Русинек приглашает в библиотеку-читальню имени И.С. Тургенева. Он поделится воспоминаниями об известной польской поэтессе Виславе Шимборской (1923–2012) - лауреате Нобелевской премии по литературе (1996). Слушатели узнают, разрешала ли она своим гостям разуваться, какую любила музыку, как делала свои знаменитые коллажи.
Михал Русинек стал секретарём поэтессы вскоре после присуждения ей Нобелевской премии и оставался им до конца её жизни. Его книга "Ничего обычного. О Виславе Шимборской" - это написанное с тактом и любовью произведение об удивительном человеке и эксцентричной даме с прекрасным чувством юмора. При этом она умела говорить о серьёзных вещах, была цельной личностью, которая всегда стремилась оставаться собой. Будут представлены и фотографии поэтессы, например в боксёрских перчатках.
Анатолий Ройтман прочтёт свои новые переводы стихотворений Шимборской. Посетители увидят и дополнительный тираж "Избранного" поэтессы в переводе Асара Эппеля. Впечатлениями о ней поделится и переводчица Ксения Старосельская. Она дружила с Виславой Шимборской.