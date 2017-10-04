Собянин поздравил с днём рождения народного артиста СССР Марлена Хуциева
04.10.2017, 13:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сергей Собянин поздравил с днём рождения народного артиста СССР Марлена Хуциева.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Вы принадлежите к числу выдающихся мастеров культуры, чье творчество является национальным достоянием.
Созданные Вами художественные картины отразили настроения, чувства и чаяния целой эпохи, стали любимой классикой на все времена. За годы педагогической деятельности Вы воспитали целую плеяду талантливых режиссеров, приумножающих славные традиции отечественного кинематографа».
Марлен Хуциев родился в Тифлисе (сейчас — Тбилиси) Грузинской ССР 4 октября 1925 года. В начале 1950-х окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.
В 1955–1958 годах работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года был ассистентом режиссёра на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. В 1965-м стал режиссёром на «Мосфильме».
Звание народного артиста РСФСР Марлен Хуциев получил в 1977-м, народного артиста СССР — в 1986 году. Награжден медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почета», тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Вы принадлежите к числу выдающихся мастеров культуры, чье творчество является национальным достоянием.
Созданные Вами художественные картины отразили настроения, чувства и чаяния целой эпохи, стали любимой классикой на все времена. За годы педагогической деятельности Вы воспитали целую плеяду талантливых режиссеров, приумножающих славные традиции отечественного кинематографа».
Марлен Хуциев родился в Тифлисе (сейчас — Тбилиси) Грузинской ССР 4 октября 1925 года. В начале 1950-х окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.
В 1955–1958 годах работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года был ассистентом режиссёра на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. В 1965-м стал режиссёром на «Мосфильме».
Звание народного артиста РСФСР Марлен Хуциев получил в 1977-м, народного артиста СССР — в 1986 году. Награжден медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почета», тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».
Источник: Мэрия Москвы