Собянин поздравил с юбилеем заслуженного артиста России Леонида Серебренникова
02.10.2017, 15:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сергей Собянин поздравил с юбилеем заслуженного артиста России Леонида Серебренникова.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
"Талантливый певец, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства.
Ваше многожанровое вокальное творчество, необыкновенный лиризм и артистизм снискали Вам искреннюю любовь миллионов слушателей — от поклонников советской эстрадной классики до ценителей оперетты и русского романса".
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
"Талантливый певец, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства.
Ваше многожанровое вокальное творчество, необыкновенный лиризм и артистизм снискали Вам искреннюю любовь миллионов слушателей — от поклонников советской эстрадной классики до ценителей оперетты и русского романса".
Источник: Мэрия Москвы