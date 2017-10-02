ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сергей Собянин поздравил с юбилеем заслуженного артиста России Леонида Серебренникова.

В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:

"Талантливый певец, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства.

Ваше многожанровое вокальное творчество, необыкновенный лиризм и артистизм снискали Вам искреннюю любовь миллионов слушателей — от поклонников советской эстрадной классики до ценителей оперетты и русского романса".