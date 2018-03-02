ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 марта в Малом зале консерватории прозвучат сочинения для органа, созданные в течение трёх столетий. От Я.П. Свелинка, творившего на рубеже XVI – XVII веков, Д. Букстехуде, олицетворявшего достижения «фантазийного стиля» эпохи барокко до композиторов XVIII века — И.С. Баха, К.Ф.Э. Баха и Й. Гайдна.

Программа представляет своего рода антологию органных жанров — малый цикл «прелюдия и фуга», хоральная обработка-прелюдия, барочные вариации, ранне-классическая соната, концерт. Особый изыск предает включение пьес для механического органа, а точнее органа-часов (flötenuhr).

Такие «игрушки» были распространены в Европе, сохранились отдельные экземпляры и в России, в частности в музеях музыкальных инструментов. Один из них — в Петербурге, «сделанный из красного дерева, инкрустированный бронзой и украшенный тончайшей резьбой, такой чудо-орган состоял из нескольких весьма остроумных взаимосвязанных механизмов. На его фасаде под зеркальным стеклом размещался огромный циферблат, ажурные стрелки показывали время в часах, минутах и секундах. На этом же циферблате было изображено движение солнца и вечный календарь, над которым вращался огромный шар, указывающий на перемену ежедневных фаз луны. Весь сложный часовой механизм размещался в верхней части корпуса, достигавшего около трёх метров в высоту и почти двух метров в длину. С нижней половиной она соединялась изящно отделанным карнизом, с помощью особого устройства превращавшимся в клавиатуру органа. Подобным же образом нижний карниз превращался в педаль — нижнюю клавиатуру органа. На каждой из клавиатур можно было играть, как на обычном органе. Но, будучи заведён, орган мог играть и сам — арии или концерты».

Звучание такого инструмента будет «воспроизведено» на большом органе Малого зала консерватории благодаря мастерству солистки, народной артистки России, профессора Любови Шишхановой.

Вместе с ней в концерте примут участие Наталья Дьяченко (скрипка) и Оркестр студентов Московской консерватории, дирижёр – Алексей Федин.



МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

10 марта, суббота, 19.00



Абонемент №10

«К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ГЕДИКЕ»

«Орган: барокко, классицизм»



Любовь ШИШХАНОВА (орган)



В концерте принимают участие:

Наталья ДЬЯЧЕНКО (скрипка)



Оркестр студентов Московской консерватории

Дирижёр – Алексей ФЕДИН



В программе:

Букстехуде – Прелюдия ре минор, BuxWV 140

Свелинк – Вариации на тему «Mein junges Leben hat ein End»

К.Ф.Э. Бах – Соната № 4 ля минор, Wq 70 № 4

Бах – Хоральная прелюдия «Allein Gott in der Höhe sei Ehr», BWV 662

– Прелюдия и фуга ми минор, BWV 548

Гайдн – Пять пьес для механического органа

– Концерт до мажор для органа и камерного оркестра, Hob. XVIII:10

– Концерт фа мажор для скрипки, органа и камерного оркестра, Hob. XVIII:6



