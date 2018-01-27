ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января 2018 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась церемония закрытия XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.

Мероприятие возглавил председатель Оргкомитета Чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

В этом году торжественная церемония открытия Чтений состоялась 24 января в Государственном Кремлевском дворце. В преддверие крупнейшего церковно-общественного форума по традиции в кафедральном Храме Христа Спасителя была совершена Божественная литургия.

В четверг, 25 января, состоялись VI Рождественские парламентские встречи, которые прошли в Верхней палате Российского парламента.

В мероприятиях в рамках международного этапа Чтений в Москве приняли участие свыше 15 тысяч участников из всех регионов России, представители Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии, Греции, Латвии, Эстонии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Великобритании, Германии, Канады, Франции.

24 января в Государственном Кремлевском дворце Святейший Патриарх Московский и всея Руси возглавил торжественную церемонию открытия Чтений. Приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам крупнейшего церковно-общественного форума огласил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В работе Чтений приняли участие члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, представители Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, главы митрополий Русской Православной Церкви, члены Правительства города Москвы и регионов России, региональная общественность, представители конфессий, общественных организаций, деятели науки, в том числе Российской академии наук, Российской академии образования, Российской академии художеств, деятели культуры и искусства, руководители органов управления образованием, заведующие дошкольными учебными организациями, директора и педагоги образовательных школ и гимназий, ректоры, преподаватели и студенты высших учебных заведений России и зарубежья, духовных школ, представители социальной сферы, силовых ведомств и т.д.

В мероприятиях участвовали представители 300 вузов России, ближнего и дальнего зарубежья. Более 50 архиереев возглавили работу мероприятий Чтений.

Площадками проведения Чтений стали Совет Федерации Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации, здание Правительства города Москвы, Храм Христа Спасителя, храмы и монастыри Москвы, Патриаршие палаты Московского Кремля, синодальные отделы, вузы Москвы, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный и Российский православный университеты, духовные семинарии, образовательные, культурные и духовно-просветительские центры, школы, музеи, театры, социальные учреждения ? всего около 70 площадок.

Ставшие уже традиционными секции Рождественских парламентских встреч прошли в Совете Федерации 25 января.

Пленарное заседание VI Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации возглавили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время пленарного заседания состоялось награждение победителей Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

На секциях Парламентских встреч обсуждались актуальные вопросы взаимодействия государства и Церкви в ходе открытого плодотворного диалога с участием сенаторов, руководителей федеральных собраний, Аппарата Правительства Российской Федерации, глав профильных думских комитетов, руководителей синодальных отделов Русской Православной Церкви, сотрудников министерств и ведомств, представителей духовенства и мирян.

После обобщения некоторых итогов XXVI Рождественских чтений состоялось награждение победителей XIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», который проводится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений с 2005 года.

На протяжении 12 лет в нем принимают участие ребята со всех концов мира: Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Молдова, Сербия, Англия, Эстония, Азербайджан, ФРГ, Казахстан, Болгария, Кипр, Италия, США, Южная Америка, Израиль. Но самое большое количество участников из России. В этом году на второй этап конкурса поступило более трёх тысяч работ юных художников.

Победители, занявшие первые места во всех номинациях, были награждены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в рамках Рождественских парламентских встреч.

В рамках церемонии закрытия Чтений грамоты призерам конкурса вручили ответственный секретарь Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений игумен Митрофан (Шкурин) и статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Александр Журавский.

В номинации «Основная тематика» за второе место в возрастной группе до 8 лет были награждены:

Желонкина Полина (8 лет), «Смилуйся, Елизавета Патрикеевна!», Городецкая епархия;

Пономарев Яков (5 лет), «Вот так встреча», Челябинская епархия.

В номинации «Основная тематика» за второе место в возрастной группе с 9 до 12 лет награждены:

Демина Алина (12 лет), «Моя деревня», Саранская епархия;

Цыцерова Полина (12 лет), «Теплая осень», Оренбургская епархия.

В номинации «Основная тематика» за второе место в возрастной группе с 13 до 17 лет награждены:

Слипецкая Диана (16 лет), «Светлый праздник», Хабаровская епархия;

Молоченкова Любовь (16 лет), «На молитве св. Серафим Саровский», Воронежская епархия.

В номинации «Православная икона» за второе место награждены:

Латорцева Анастасия (16 лет), «Икона преподобного Иоанна Затворника Святогорского чудотворца», Московская епархия (городская);

Васильева Ульяна (14 лет), «Святитель Тихон», Тверская епархия.

В номинации «Роспись по фарфору» за второе место благословенной грамотой и ценным подарком награждены:

Кузнецов Константин (14 лет), «Храмы Москвы», Московская епархия (областная);

Ускова Дарья (17 лет), «Церковь святых Константина и Елены», Кемеровская епархия.

Затем состоялось награждение победителей XII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Его история насчитывает одиннадцать лет — впервые конкурс проводился в 2006 году в Центральном федеральном округе, с 2008 года он приобрел статус всероссийского.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла конкурс ежегодно проводится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений Синодальным отделом религиозного образования и катехизации и Министерством образования и науки Российской Федерации, являя пример успешного церковно-государственного сотрудничества в сфере образования.

По итогам конкурса в 2017 году первое место заняла Любовь Николаевна Урбанович, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Смоленской православной духовной семинарии.

По традиции награду победителю вручили Святейший Патриарх Кирилл и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 января 2018 года во время открытия VI Рождественских парламентских встреч.