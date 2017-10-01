ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Социальный проект "Добрый автобус" стартовал сегодня в Москве. Его цель — поддержать людей пенсионного возраста, приобщить их к культурной жизни города, повысить их мобильность.

Первая группа пенсионеров из 50 человек уже побывала на экскурсии. Их познакомили с храмами и монастырями столицы, памятниками истории и архитектуры. Они также посетили Государственный музей обороны Москвы. Вместе с ними на прогулку отправились сопровождающие, которые сделали всё, чтобы поездка была комфортной.

Скоро пенсионеров пригласят на концерт "Синий платочек", где юные москвичи исполнят песни прошлых лет. А любителям активного отдыха предложат спортивные прогулки по улицам и паркам Москвы.