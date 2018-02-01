Совфед одобрил закон об обязательной классификации гостиниц
01.02.2018, 15:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сенаторы будут внимательно следить за тем, чтобы вновь принятый закон об обязательной классификации коллективных средств размещения, а также добровольной классификации горнолыжных трасс и пляжей получил качественное правоприменение в регионах России. Об этом сообщил председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике, сенатор Игорь Фомин.
"Сегодня Совет Федерации одобрил закон, вводящий поэтапную обязательную классификацию (присвоение звёзд) гостиниц и других средств размещения туристов, а также добровольную классификацию горнолыжных трасс и пляжей. Государство отводит нa проведение обязательной классификации гостиниц 3 года. Классификация будет проводиться под государственным контролем", - сказал Фомин, уточнив, что в новом законе понятийный аппарат дополнен терминами "средство размещения", "гостиница", "гостиничные услуги", "классификация гостиниц", "классификация горнолыжных трасс и пляжей". По принятому закону Правительство РФ установит порядок классификации, а также форму свидетельства о присвоении категории.
Классификация гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будет осуществляться организациями, аккредитованными уполномоченным правительством органом, предположительно, министерством культуры. Указанные организации могут проводить классификацию нa всей территории РФ с уведомлением региональных органов власти.
Сенатор рассказал, что после проведения классификации информация о статусе объектов размещается нa сайте Министерства культуры РФ. Административная ответственность в виде штрафа будет применяться на первом этапе только к гостиницам и другим коллективным средствам размещения в том случае, если они будут работать без свидетельства о присвоения категории или использовать в рекламе, названии гостиницы ложные сведения о собственной категории. Помимо размера штрафных санкций в законе оговариваются сроки начала их применения, продолжительность действия свидетельства о присвоении категории и оговаривается, что федеральный контроль за аккредитованными организациями будет осуществляться Минкультуры РФ.
При этом надо отметить, что, если пляж или горнолыжная трасса прошли добровольную классификацию, они обязаны использовать в рекламе только достоверные сведения о присвоенной категории. В противном случае они могут быть наказаны за обман потребителя по действующему законодательству.
"Главные задачи вводимой системы - увеличение качества туристических услуг в нашей стране, постепенное подтягивание нашей туристической инфраструктуры до самых высоких международных стандартов, повышение достоверности туристической статистики. Теперь ключевой задачей является качественное правоприменение принятого закона. И мы, сенаторы, будем внимательно отслеживать качество проведения классификации в наших регионах", - заверил Фомин.
"Сегодня Совет Федерации одобрил закон, вводящий поэтапную обязательную классификацию (присвоение звёзд) гостиниц и других средств размещения туристов, а также добровольную классификацию горнолыжных трасс и пляжей. Государство отводит нa проведение обязательной классификации гостиниц 3 года. Классификация будет проводиться под государственным контролем", - сказал Фомин, уточнив, что в новом законе понятийный аппарат дополнен терминами "средство размещения", "гостиница", "гостиничные услуги", "классификация гостиниц", "классификация горнолыжных трасс и пляжей". По принятому закону Правительство РФ установит порядок классификации, а также форму свидетельства о присвоении категории.
Классификация гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будет осуществляться организациями, аккредитованными уполномоченным правительством органом, предположительно, министерством культуры. Указанные организации могут проводить классификацию нa всей территории РФ с уведомлением региональных органов власти.
Сенатор рассказал, что после проведения классификации информация о статусе объектов размещается нa сайте Министерства культуры РФ. Административная ответственность в виде штрафа будет применяться на первом этапе только к гостиницам и другим коллективным средствам размещения в том случае, если они будут работать без свидетельства о присвоения категории или использовать в рекламе, названии гостиницы ложные сведения о собственной категории. Помимо размера штрафных санкций в законе оговариваются сроки начала их применения, продолжительность действия свидетельства о присвоении категории и оговаривается, что федеральный контроль за аккредитованными организациями будет осуществляться Минкультуры РФ.
При этом надо отметить, что, если пляж или горнолыжная трасса прошли добровольную классификацию, они обязаны использовать в рекламе только достоверные сведения о присвоенной категории. В противном случае они могут быть наказаны за обман потребителя по действующему законодательству.
"Главные задачи вводимой системы - увеличение качества туристических услуг в нашей стране, постепенное подтягивание нашей туристической инфраструктуры до самых высоких международных стандартов, повышение достоверности туристической статистики. Теперь ключевой задачей является качественное правоприменение принятого закона. И мы, сенаторы, будем внимательно отслеживать качество проведения классификации в наших регионах", - заверил Фомин.
Источник: Единая Россия