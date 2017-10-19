ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Астраханской области продолжаются мероприятия в рамках международного фестиваля современного искусства «Каспий — 2017», посвящённого 25-летию Астраханской региональной общественной организации «Союз композиторов».



Кульминацией мероприятий станет большой концерт «Панорама современной музыки России», который состоится 20 октября в 18:00 в большом зале Астраханской консерватории.



В программе - сочинения композиторов разных поколений. В первом отделении астраханские слушатели ознакомятся с произведениями не только известных композиторов старшего поколения, но и талантливой молодёжи. Юные музыканты - лауреаты первого фестиваля-конкурса имени А. Блинова "Юный композитор" - под руководством педагогов поделятся со слушателями своими первыми опытами.



Музыку современных авторов из Астрахани, Саратова, Нижнего Новгорода, Москвы исполнят лучшие астраханские творческие коллективы и известные солисты. Среди них: Хор студентов Астраханской консерватории, Камерный хор Астраханской филармонии (руководитель Татьяна Рекичинская), Юношеский хор музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского (дирижёр Ирина Суменкова), ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй» (руководитель Валерий Каширский), артисты филармонии, студенты и преподаватели Астраханской консерватории, Музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского, пианисты из городов Знаменска, Одинцово и другие.