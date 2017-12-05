ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Департамент культуры города Москвы подготовил праздничные фейерверки, которые можно будет увидеть в новогоднюю ночь в 19 парках в восьми округах столицы. В небо выпустят более 100 тыс. огненных залпов. В центре города пиротехнические шоу пройдут в Парке Горького, Таганском парке и саду "Эрмитаж". На юге Москвы праздничный салют украсит небо в парке "Садовники", а на северо-востоке — в Бабушкинском, Лианозовском и Гончаровском парках.

"Запуск фейерверков намечен на час ночи в Москве неслучайно — именно к этому времени новый год наступит на территории всей страны. Первыми 2018 год встретят жители Камчатки и Магадана в 15:00 по московскому времени, последними — жители Калининграда, которые отпразднуют Новый год в 01:00", — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

В каждом парке гостей ожидает уникальное световое шоу. Например, в Бабушкинском будут запускать искристые сферы и мерцающие пионы со звуковыми эффектами и цветок из золотых нитей, всего там дадут около девяти тысяч пиротехнических залпов. А в саду "Эрмитаж" небо озарят золотые пионы и хризантемы, искристые сферы и пальмы.

Кроме праздничных фейерверков, в московских парках также готовят специальную новогоднюю программу. Весело провести ночь с 31 декабря на 1 января можно будет в Парке Горького, Таганском и Измайловском парках, саду "Эрмитаж", парке Победы на Поклонной горе и других.

Парки, в которых запустят фейерверки на Новый год

ЦАО:

— Парк Горького;

— Таганский парк;

— сад "Эрмитаж";

— сад имени Баумана

— парк "Красная Пресня".

ЮВАО:

— парк "Кузьминки";

— парк 850-летия Москвы.

ЮЗАО:

— Воронцовский парк.

ЮАО:

— парк "Садовники".

СВАО:

— Бабушкинский парк;

— Лианозовский парк;

— Гончаровский парк.

ВАО:

— Измайловский парк;

— Сиреневый сад;

— парк "Сокольники";

— Перовский парк.

СЗАО:

— парк "Северное Тушино".

ЗАО:

— парк Победы на Поклонной горе;

— парк 50-летия Октября.