Стали известны парки, в которых прогремят новогодние фейерверки
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Департамент культуры города Москвы подготовил праздничные фейерверки, которые можно будет увидеть в новогоднюю ночь в 19 парках в восьми округах столицы. В небо выпустят более 100 тыс. огненных залпов. В центре города пиротехнические шоу пройдут в Парке Горького, Таганском парке и саду "Эрмитаж". На юге Москвы праздничный салют украсит небо в парке "Садовники", а на северо-востоке — в Бабушкинском, Лианозовском и Гончаровском парках.
"Запуск фейерверков намечен на час ночи в Москве неслучайно — именно к этому времени новый год наступит на территории всей страны. Первыми 2018 год встретят жители Камчатки и Магадана в 15:00 по московскому времени, последними — жители Калининграда, которые отпразднуют Новый год в 01:00", — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
В каждом парке гостей ожидает уникальное световое шоу. Например, в Бабушкинском будут запускать искристые сферы и мерцающие пионы со звуковыми эффектами и цветок из золотых нитей, всего там дадут около девяти тысяч пиротехнических залпов. А в саду "Эрмитаж" небо озарят золотые пионы и хризантемы, искристые сферы и пальмы.
Кроме праздничных фейерверков, в московских парках также готовят специальную новогоднюю программу. Весело провести ночь с 31 декабря на 1 января можно будет в Парке Горького, Таганском и Измайловском парках, саду "Эрмитаж", парке Победы на Поклонной горе и других.
Парки, в которых запустят фейерверки на Новый год
ЦАО:
— Парк Горького;
— Таганский парк;
— сад "Эрмитаж";
— сад имени Баумана
— парк "Красная Пресня".
ЮВАО:
— парк "Кузьминки";
— парк 850-летия Москвы.
ЮЗАО:
— Воронцовский парк.
ЮАО:
— парк "Садовники".
СВАО:
— Бабушкинский парк;
— Лианозовский парк;
— Гончаровский парк.
ВАО:
— Измайловский парк;
— Сиреневый сад;
— парк "Сокольники";
— Перовский парк.
СЗАО:
— парк "Северное Тушино".
ЗАО:
— парк Победы на Поклонной горе;
— парк 50-летия Октября.