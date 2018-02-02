"Стиляга из Москвы" приехал в Вильнюс
02.02.2018, 19:32
8 февраля 2018 года в Вильнюсе открывается выставка "СТИЛЯГА. Фарфор Галины Дулькиной".
Галина Дулькина – скульптор-фарфорист, чьи работы находятся в собраниях Бориса Фридмана, Николая Цискаридзе, Юрия Темирканова, Наталии Опалевой, Андрея Чеглакова, Мориса Барюша и многих других видных коллекционеров. Высокое признание среди ценителей искусства она получила благодаря редкому мастерству работы с таким сложным материалом, как фарфор. Фарфоровая скульптура требует от её создателя таланта как скульптора, выполняющего завершённую форму из фарфоровой массы, так и живописца, способного верно подобрать цвета на всех этапах обжига будущего произведения. Овладев сложной технологией, практически не изменившейся за последние 250 лет, Галина работает в своей мастерской, где выполняет отливку, глазурование, роспись, обжиг, золочение и другие процессы по созданию фарфоровой скульптуры.
В своём творчестве Галина Дулькина входит в диалог с выдающимися мастерами пластики Константином Бранкузи и Александром Архипенко. Стилистика её работ отсылает зрителя к произведениям Казимира Малевича и других супрематистов. Развивая традиции авангарда и создавая свой оригинальный формат современного фарфора, Галина выполняет узнаваемые произведения, балансирующие на грани фигуративной пластики и беспредметности.
Выставка будет проходить до 4 марта в галерее "ELYSIUM" по адресу: K. Kalinausko g. 24, Вильнюс, Литва. Галерея открыта с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Вход свободный.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"