8 февраля 2018 года в Вильнюсе открывается выставка "СТИЛЯГА. Фарфор Галины Дулькиной".



Галина Дулькина – скульптор-фарфорист, чьи работы находятся в собраниях Бориса Фридмана, Николая Цискаридзе, Юрия Темирканова, Наталии Опалевой, Андрея Чеглакова, Мориса Барюша и многих других видных коллекционеров. Высокое признание среди ценителей искусства она получила благодаря редкому мастерству работы с таким сложным материалом, как фарфор. Фарфоровая скульптура требует от её создателя таланта как скульптора, выполняющего завершённую форму из фарфоровой массы, так и живописца, способного верно подобрать цвета на всех этапах обжига будущего произведения. Овладев сложной технологией, практически не изменившейся за последние 250 лет, Галина работает в своей мастерской, где выполняет отливку, глазурование, роспись, обжиг, золочение и другие процессы по созданию фарфоровой скульптуры.