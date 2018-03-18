ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В городских библиотеках составили рейтинг самых популярных книг, которые москвичи разных возрастов брали почитать в феврале.



Взрослые продолжают брать в библиотеках громкие новинки художественной литературы вроде «Заххока», «Патриота» и «Авиатора», вошедшие в рейтинг предпочтений и в январе, а у юных читателей в фаворе книжки, проверенные временем: «Приключения Тома Сойера», «Витя Малеев в школе и дома» и «Денискины рассказы».

«Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина

Тринадцатилетний Артур, главный герой романа, живёт полной жизнью подростка 1980-х: поёт песни под гитару в подъезде, ходит на дискотеки, хочет научиться запрещённому карате и не хочет ехать в пионерский лагерь. Но именно там он найдёт первую любовь. Эта встреча изменит жизнь Артура, его родителей и друзей.

Автор книги — журналист Шамиль Идиатуллин. Он написал утопию «СССР», приключенческую повесть «Это просто игра» и мистический триллер «Убыр» (под псевдонимом Наиль Измайлов), получивший Международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина.

«Неизвестность. Роман века» Алексея Слаповского

Действие новой книги Алексея Слаповского охватывает ровно сто лет — с 1917 по 2017 год. Автор рассказывает историю одной семьи. Крестьянин, герой Первой мировой и Гражданской войн, попадает в жернова НКВД, куда позже поступит на службу его сын. Его внук мечтал быть художником, но в итоге стал заниматься нелюбимым делом.

Слаповский — финалист премий «Русский Букер» и «Большая книга», автор романов «Я — не я», «День денег», «Они», «Синдром феникса» и других. Его книги переведены на английский, немецкий, французский и шведский языки.

В рейтинг читательских предпочтений февраля также вошли «Патриот» Андрея Рубанова, «Авиатор» и «Лавр» Евгения Водолазкина, «Бабий ветер» Дины Рубиной, «Текст» Дмитрия Глуховского, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «Заххок» Владимира Медведева и «Тайный год» Михаила Гиголашвили. Эти книги москвичи активно брали в библиотеках и в январе.

«Кладовая солнца» Михаила Пришвина

На первой строчке рейтинга для детей, как и в прошлом месяце, — классика. На этот раз читатели помладше больше всего брали «Кладовую солнца» Михаила Пришвина. Эту сказку-быль он написал в 1945 году.

Главные герои — сироты Настя и Митраша, вынужденные жить в своем доме в деревне самостоятельно. Как и все дети, они иногда спорят и ругаются. Читатель вместе с ними гуляет по лесу, красочно описанному Пришвиным, спасается от опасностей и взрослеет.

«Алые паруса» Александра Грина

Александр Грин начал писать одну из своих самых известных повестей в 1916 году, а закончил в 1922-м. Он неоднократно вносил в сюжет изменения, а образы выстраивал постепенно. Так появилась девочка Ассоль — верящая в мечту вопреки всему. Она ждала, что однажды, когда повзрослеет, на корабле под алыми парусами к ней приплывет принц и увезет ее. История заканчивается счастливо. Писатель посвятил произведение своей второй жене Нине. Ее же считают прототипом Ассоль.

«Брат-юннат» Станислава Востокова

В книге, вышедшей в 2017 году, Станислав Востоков рассказывает о том, как в 14 лет трудился в ташкентском зоопарке. Как он вел себя с экзотическими животными? Что важнее — осторожно войти в клетку со зверями или вовремя из нее выйти? Как он кормил питомцев? Востоков в своем автобиографическом произведении отвечает на вопросы весело и остроумно.

«Витя Малеев в школе и дома» Николая Носова

Ещё одна повесть Носова, на этот раз о школе. За неё автор в 1952 году получил Сталинскую премию третьей степени (по его мнению — незаслуженно).

Два четвероклассника, Витя Малеев и Костя Шишкин, борются со своими недостатками. Читатели могут найти в ней советы и для себя. Например, что делать, если не удается понять и решить задачу? Ответ прост: читать условия до тех пор, пока они не станут понятны. В 1954 году по повести сняли фильм «Два друга».

В числе самых популярных книг февраля оказались также «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова и «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг.